Журналист «Известий» сообщил об обстановке в Израиле рядом с границей с сектором Газа

Вой сирен в Израиле звучит примерно раз в полчаса. Об этом сообщает 7 октября журналист «Известий» Евгений Куркаков из города Сдерот недалеко от границы с сектором Газа.

По его словам, солдаты израильской армии прямо сейчас прочесывают дома в пригороде. Они проверяют, есть ли там террористы.

Утром там слышались звуки выстрелов. В настоящее время многие жители находятся в бомбоубежищах.

Ранее в субботу израильские власти сообщили о ракетном ударе со стороны сектора Газа. По заявлению Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), по территории страны было выпущено около 2,2 тыс. ракет. В то же время было совершено несколько вторжений на территорию Израиля на юге.

Ответственность за атаку взяла на себя палестинская группировка ХАМАС. Как передал телеканал CNN, военный командир ХАМАС Мухаммад Аль-Дейф опубликовал записанное сообщение, в котором объявил об операции «Буря Аль-Аксы» и заявил, что «палестинская группировка боевиков обстреляла вражеские позиции, аэропорты и военные позиции ракетами».

На фоне обстрелов и проникновения боевиков из сектора Газа в приграничные районы Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила состояние «готовности к войне», а в центральной части Израиля было введено особое положение. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что начала операцию «Железные мечи» в ответ на внезапное нападение ХАМАС.

Комментируя ситуацию, политолог, военный эксперт Юрий Светов в интервью «Известиям» отметил, что в случае начала войны на Ближнем Востоке США могут прийти на помощь Израилю и, по мнению политолога, скорее всего, сделают это очень оперативно. В то же время ряд европейских стран, по его словам, могут оказать поддержку противоположной стороне, поскольку они не признают организацию ХАМАС террористической и «симпатизируют палестинцам».

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.