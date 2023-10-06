Дизайн станции метро «Лебедянская» в Москве будет посвящен промышленности РФ
Дизайн станции «Лебедянская» Бирюлевской линии метро Москвы выполнят в стиле российской промышленности. Об этом в пятницу, 6 октября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Располагается станция рядом с Липецкой улицей, а ее название — отсылка к крупнейшему центру развития черной металлургии в России. По словам чиновника, исходя из этого и был сделан выбор общей концепции оформления, сообщает агентство городских новостей «Москва».
Ключевой элемент композиции будет по виду напоминать прокатный стальной лист, пишет НСН. Расположат его в центре станции с двумя береговыми платформами.
Всего на Бирюлевской линии столичной подземки будет 10 новых станций, ее протяженность составит более 22 км, отмечает телеканал «360». Ветка протянется от станции «ЗИЛ» до Бирюлев, уточняет сайт kp.ru. Тем самым улучшится транспортная доступность восьми районов юга и юго-востока Москвы, сообщает RT. Там проживают свыше 850 тыс. человек. Еще несколько сотен тысяч там работают или учатся.
«Бирюлево Западное и Бирюлево Восточное впервые получат метро», — заключил мэр.
4 октября в Москве стартовало благоустройство около будущей станции метро «Новаторская». Проект благоустройства, в частности, предусматривает озеленение площадью 25 тыс. кв. м, а также организацию пешеходных зон и парковки.