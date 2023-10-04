Благоустройство территории у станции «Новаторская» началось в Москве

В Москве стартовало благоустройство около будущей станции метро «Новаторская». Об этом в среду, 4 октября, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, проект благоустройства, в частности, предусматривает озеленение площадью 25 тыс. кв. м, а также организацию пешеходных зон и парковки.

Специалисты уже приступили к укладке асфальта на проезжей части по нечетной стороне Ленинского проспекта, отмечает телеканал «360». На правой полосе на бывшей стройке будет восстановлена дорога, чтобы можно было снова открыть движение для автомобилей, пишет «Москва 24».

Гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов заявил, что станция метро «Новаторская» уже готова более чем на три четверти. Уже выполнены монолитные работы, на 80% проведена обратная засыпка котлована, уточняет сайт aif.ru. Рабочие уже приступили к отделке в блоках технических помещений. Кроме того, на станции завершается архитектурная отделка пассажирской зоны платформенного участка, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Мэр столицы Сергей Собянин в июне сообщил о планах завершить строительные работы на Троицкой линии до конца 2024 года, пишет НСН. Троицкая линия соединит платформы МЦК с городским округом Троицк, пройдя через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский округа столицы. Планируется, что эта ветка разгрузит южные участки Сокольнической и Калужско-Рижской линий метро, ускорит движение на соседних улицах, а также упростит поездки по городу для жителей поселения Красная Пахра в Новой Москве, сообщает сайт kp.ru.

В июне Собянин сообщил, что горожане определили три цвета для новых линий метро, которые находятся на этапе строительства. Москвичи выбрали изумрудный цвет для Троицкой линии, графитовый — для Рублево-Архангельской, рубиновый — для Бирюлевской, сообщает телеканал «Звезда».

3 октября заммэра Москвы Максим Ликсутов сообщил о начале тестирования оплаты цифровыми рублями в столичном метро. Участники тестирования приобрели на цифровые рубли два вида карт «Тройка» — 12 суверенных и одну с записанным балансом.