Крым и мир: куда в этом году привел любителей кино «Евразийский мост»

Горы и равнины. Реки и океаны. Города и деревни. Все краски мира объединил главный крымский кинофорум. Победителями VII ялтинского международного кинофестиваля «Евразийский мост» стали фильмы «Тропа» (Россия) и «Матушка Махмал» (Иран). «Известия», посмотрев конкурсные программы, оценили новый вектор фестивального движения .

Место под солнцем

Красавица Ялта спокойна и безмятежна. Бархатный сезон под ласковым октябрьским солнцем в разгаре. Рестораны полны, пляжи свободны, морские прогулки упоительны , ночная набережная сияет огнями и звучит песнями. О вызовах эпохи напоминают панно с ликами суровых воинов и экспозиция «СВО глазами нейросети», расположившаяся на подступах к Массандровскому дворцу . Кстати, на верхнем этаже этой императорской резиденции музей развернул выставку соцреализма из запасников Воронцовского дворца. Рекомендую. Несколько десятков отличных работ — живопись, графика, скульптура, доказывающих, что в этой несправедливо забытой отрасли творило немало интереснейших художников.

Кинофорум «Евразийский мост», можно сказать, тоже отвечает на вызовы. Некогда шумный и многолюдный, он на седьмом году жизни превратился в камерный , уютный и почти домашний, хотя и сохранил высокий патронат — приветствия форуму прислали министр культуры России Ольга Любимова и глава Крыма Сергей Аксенов.

Члены жюри из Франции, Армении, Румынии, Казахстана работали дистанционно, победителей объявляли с экрана . Красных дорожек, пафосных гостей, звездных вечеринок тоже не случилось. Зато просветительскую составляющую развернули по двум направлениям: молодые — молодым и классика — народу . В первом школьникам Гурзуфа показывали программу «Анимация ВГИКа». Смотрели внимательно, из зала никто не ушел.

Работа конкурсной программы «Анимация ВГИКа» Фото: пресс-служба фестиваля «Евразийский мост»

Во втором киноманам Ялты, Гурзуфа и Алупки демонстрировали киноподборку к 100-летию со дня рождения Леонида Гайдая, личности в Крыму легендарной . В фотопанораме главных событий и людей, развернутой на городской набережной, почетное место занимает стенд Ялтинской киностудии с изображением знаменитой троицы героев Вицина, Никулина и Моргунова. Незабвенная «Кавказская пленница» снималась здесь неподалеку .

Вспоминай увиденное

Расслабленная курортная аудитория мигрировала между кинозалом и зоной релакса: напротив кинотеатра «Сатурн», основной площадки форума, выросла шикарная группа фонтанов. Сиди, лежи, любуйся струями, вспоминай увиденное.

Вспомнить на самом деле есть что, хотя, по словам программного директора Нины Кочеляевой, трудности в отборе зарубежного контента были. Тем не менее география конкурса в обоих разделах, документальном и игровом, скудной не показалась, были представлены 16 картин из 16 стран .

Приоритет отборщики отдали дебютам . В частности, все три российских фильма игрового раздела оказались снятыми дебютантами. Для Михаила Кулунакова («Тропа») и Станислава Светлова («Ада») это вообще первые картины, а для опытнейшего документалиста Натальи Гугуевой («Туман») — первый игровой фильм.

В итоге лучшим кинопроизведением была названа «Тропа» — о жителе Горного Алтая, упорно рубящем путь через, казалось бы, непроходимые горы, а приз за режиссуру получила сербская картина «След зверя» , рассказавшая о драме нескольких поколений одной семьи.

Мой личный выбор — «Ада», уже примерно полгода путешествующая по фестивалям. В Ялте картина продолжила сбор призов, получив специальную награду за изображение.

Кадр из фильма «Ада» Фото: пресс-служба фестиваля «Евразийский мост»

Публика, смотрящая «Аду», по моим наблюдениям, неизменно пребывает в благостно-умиротворенном состоянии. Тихое очарование провинциального приволжского городка, которое не в силах порушить даже изменам и пожарам, действует почти гипнотически. Респект оператору Павлу Медведеву и режиссеру, сумевшему встроить в живописную лепоту трогательную историю матери и дочери, к финалу обретающих заслуженное счастье.

«Туман», удостоенный спецупоминания жюри, также завораживает операторской работой, но раздражает драматургическими несуразицами .

Камни, скалы и пески забытого в бескрайнем море острова сняты необыкновенно чуткой к негромкой красоте камерой (оператор Шандор Беркеши), а вот в историю, где тоже фигурируют мать и дочь, поверить трудно. Ну не может родительница, истово любящая свое чадо, за десять лет не найти возможности его увидеть.

Документальный конкурс лишний раз подтвердил, что реальность зачастую превосходит фантазии сценаристов. Жизнь предлагает захватывающие истории, и от документалиста требуется лишь бережно их запечатлеть .

Мои предпочтения на сей раз совпали с решением жюри — лучшей картиной стала «Матушка Махмал» иранского режиссера Амирхуссейна Халилзаде.

«Матушка Махмал» Фото: пресс-служба фестиваля «Евразийский мост»

— Я сразу задал вопрос членам жюри — по каким критериям оцениваем лучший фильм. И рад, что все ответили: картина должна прежде всего тронуть душу , — поделился с «Известиями» председатель жюри документального конкурса Владимир Тюлькин.

Что верно, то верно — лучший фильм действительно снят с душой и для души. Это неспешное, детальное и очень искреннее повествование о пожилой женщине, на склоне лет решившей во что бы то ни стало вернуть земельный надел, когда-то принадлежавший ее отцу . Режиссер настолько обстоятельно и с такой нежностью проходит со своей героиней все перипетии ее нелегкого пути, что в финале невозможно не уверовать: эта хрупкая женщина и есть олицетворение суровой, скалистой, но такой родной земли .

Прими умно

География завершившегося фестиваля — Шри-Ланка, Франция, Индия, Сербия, Турция, Испания, Болгария, Израиль, Китай, Армения, Таиланд, Россия. Жанровый диапазон — от детективной мелодрамы до философской притчи. Преобладающее место действия — Азия, персонажи большей частью тоже оттуда, и коллизии порождены тамошней действительностью .

Фото: пресс-служба фестиваля «Евразийский мост»

Поворот на восток в сегодняшней ситуации неизбежен и надо умно его принять, считает председатель жюри игрового конкурса Иван Болотников.

— Чтобы воспринимать азиатское кино, нужно быть к нему готовым , — предупреждает он. — Это в каком-то смысле открытие другого мира. Некий вызов. Другая жизнь, другие реалии. Но если фильм талантлив, на ментальные различия уже не обращаешь внимания. Вообще, русский человек, как говорили Пушкин и Достоевский, всемирно отзывчив. Поэтому мы быстро всё воспринимаем и становимся на какое-то время и европейцами, и азиатами .

С этим суждением трудно не согласиться. Да и название фестиваля — «Евразийский мост» — не просто предполагает, но обязывает к двуединству. А как оно будет реализовано, определит следующий VIII фестиваль.