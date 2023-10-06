Реклама
Прямой эфир
Мир
Курчатовский институт договорился о сотрудничестве с Узбекистаном
Политика
РФ запросила заседание СБ ООН по поставкам оружия на Украину на 13 октября
Мир
Источник опроверг сообщения об обсуждении вывода миротворцев РФ из Карабаха
Мир
МИД заявил послу Кипра протест из-за провокаций в отношении корреспондента РФ
Мир
Польша заблокировала в ЕС решение о расселении нелегальных мигрантов
Общество
В схеме художника Галантера нашли признаки финансовой пирамиды
Политика
Путин принял приглашение посетить Узбекистан
Происшествия
Развожаев сообщил о воздушной тревоге в Севастополе
Мир
Евросоюз не стал устанавливать дату расширения
Мир
Зеленский обвинил Россию во лжи об украинской коррупции
Экономика
Путин объявил о церемонии запуска поставок российского газа в Узбекистан 7 октября
Экономика
РФ и Узбекистан подписали соглашение о расширении сотрудничества по поставкам нефти
Общество
Мошенники похитили 6,7 млн рублей у московской пенсионерки
Общество
Пробки в Москве вечером 6 октября достигли 9 баллов

Медведев указал на спад и рост немецкой и российской экономик

Медведев с иронией похвалил Шольца за экономический спад в Германии
0
Фото: ТАСС/EPA/MARTIN DIVISEK
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сравнил экономические прогнозы Германии и России, иронично похвалив канцлера ФРГ Олафа Шольца за неутешительную ситуацию с немецкой экономикой.

В своем Telegram-канале он написал, что руководство ФРГ спрогнозировало спад экономики государства на 0,4%, при этом по итогам года экономика РФ поднимется на 2,8%.

«Так держать, Шольц, [глава МИД Германии Анналена] Бербок и Ко!» — с иронией написал Медведев.

Откат глобализации: почему Германия стала «больным человеком Европы»
ФРГ отстала в ряде важнейших отраслей и почти потеряла шансы догнать конкурентов

8 сентября глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст высказал мнение, что ввод Германией антироссийских санкций был ошибкой, которая ударила больше по самому Берлину, чем по Москве. По его словам, на Россию санкции не оказали никакого влияния, в то время как экономика Германии переживает глубокий кризис.

До этого, 7 сентября, экономист Центра европейских реформ в Берлине Сандер Тордуар рассказал, что более высокие цены на энергоносители, глобальная среда, не способствующая торговле товарами, и китайский шок стали причинами экономической рецессии ФРГ. По его словам, Германия во многом зависима от экспорта, а ситуация на мировом рынке в последний год не сулит стране ничего оптимистичного.

В августе президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира и обогнала ФРГ по паритету покупательной способности, несмотря на пессимистические прогнозы. Он назвал этот показатель важнейшим для страны.

В том же месяце Шольц указал на неудовлетворительный рост экономики Германии. Он пожаловался, что страна ощущает на себе основную тяжесть ослабления мировой экономики, в том числе из-за своей зависимости от экспорта.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023