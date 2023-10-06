Медведев указал на спад и рост немецкой и российской экономик

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сравнил экономические прогнозы Германии и России, иронично похвалив канцлера ФРГ Олафа Шольца за неутешительную ситуацию с немецкой экономикой.

В своем Telegram-канале он написал, что руководство ФРГ спрогнозировало спад экономики государства на 0,4%, при этом по итогам года экономика РФ поднимется на 2,8%.

«Так держать, Шольц, [глава МИД Германии Анналена] Бербок и Ко!» — с иронией написал Медведев.

8 сентября глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст высказал мнение, что ввод Германией антироссийских санкций был ошибкой, которая ударила больше по самому Берлину, чем по Москве. По его словам, на Россию санкции не оказали никакого влияния, в то время как экономика Германии переживает глубокий кризис.

До этого, 7 сентября, экономист Центра европейских реформ в Берлине Сандер Тордуар рассказал, что более высокие цены на энергоносители, глобальная среда, не способствующая торговле товарами, и китайский шок стали причинами экономической рецессии ФРГ. По его словам, Германия во многом зависима от экспорта, а ситуация на мировом рынке в последний год не сулит стране ничего оптимистичного.

В августе президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира и обогнала ФРГ по паритету покупательной способности, несмотря на пессимистические прогнозы. Он назвал этот показатель важнейшим для страны.

В том же месяце Шольц указал на неудовлетворительный рост экономики Германии. Он пожаловался, что страна ощущает на себе основную тяжесть ослабления мировой экономики, в том числе из-за своей зависимости от экспорта.