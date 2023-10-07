О, дивный клинок: Assasin's Creed Mirage — трип в Багдад Средних веков

Долгожданное продолжение популярной франшизы Assassin's Creed слегка подкачало . События разворачиваются в Багдаде IX века, играть надо за уличного вора, который должен стать мастером-ассасином. Критики встретили релиз сдержанно: «Мираж» следует формуле лучших игр серии, но ничего революционного не предлагает . При этом в России игра, вышедшая 5 октября, стоит минимум 3 тыс. рублей и ввозится параллельным импортом.

С осторожным оптимизмом

Хотя Ubisoft решили вернуться к истокам в новом проекте, пользователи и критики из ведущих игровых изданий встретили релиз положительно, но без особого восторга . Многим понравилось, что упор вновь сделали на скрытность и паркур, локация-город тоже вызвала положительные эмоции: хвалят архитектуру и эстетику Багдада . Из других плюсов: комфортное время на полное прохождение (около 20 часов) и красивый саундтрек.

Но не обошлось без серьезных нареканий: сюжет трудно понять без знания предыдущих игр, разработчики не предложили никаких новых и революционных идей, дизайн большинства заданий устарел, графику тоже нельзя назвать передовой , но последнюю претензию можно объяснить оптимизацией под более старые модели консолей (PlayStation 4, Xbox One). Некоторые игроки, полюбившие более экспериментальные релизы последних лет, были более строгими: многим не хватает ролевой составляющей, смущает линейность сюжета и отсутствие просторных локаций — город бывает тесноват.

Фото: Ubisoft

Несмотря на эти проблемы, большинство рецензентов отметило, что Assassin’s Creed Mirage делает паузу в потоке приключенческих игр с открытым миром и проект особенно понравится ностальгирующим фанатам оригинальной трилогии.

Поймали мираж

События Assassin’s Creed Mirage разворачиваются за 20 лет до Assassin's Creed Valhalla, так что релиз — приквел . Место действия: Багдад IX века. Главный герой игры — ассасин Басим, который был второстепенным персонажем в «Вальгалле» . В «Мираже» он только пытается стать профессиональным убийцей. Как оказалось, начинал он с воровства на городских улицах. Получилась история становления.

Басим не хочет оставаться мелким воришкой всю жизнь, поэтому он пытается вступить в ряды особого сообщества — Братства Ассасинов . Они поддерживают мир, порядок и свободу из тени, а противостоит им Орден Тамплиеров. Последние желают захватить власть и установить тотальный контроль. Однажды Басим крадет ценный товар, который нужен обеим секретным организациям. Очевидно, что всё идет не по плану, стражники объявляют охоту на городских воров, и протагонист сам почти погибает. Его спасает Рошан, она опытная наставница и член Братства. Здесь и начинаются его посвящение в ряды сообщества, тренировки и приключения.

Фото: Ubisoft

Игрокам предстоит раскрыть козни и заговоры Ордена Тамплиеров, ликвидировать несколько важных целей, но сделать это всё скрытно . Для этого у пользователей есть целый арсенал оружия и приемов: акробатические трюки для перемещения по городу, дымовые шашки, ядовитые дротики и метательные ножи, а также классические секретные клинки, выдвигающиеся из запястья. В общем, геймеры могут почувствовать себя настоящими секретными агентами.

Assassin’s Creed — одна из самых популярных и успешных игровых франшиз в мире: в общей сложности было продано более 200 млн копий . Серия несколько раз выигрывала престижные индустриальные награды и получала номинации. Это не только игры — есть книги и комиксы, короткометражные и полнометражный фильмы. Среди геймеров «Кредо убийцы» — классика в жанре приключенческих стелс-игр.

Кризис скрытности

Серия Assassin’s Creed никогда не претендовала на историческую достоверность и больше напоминала спекуляции на тему заговоров и секретных организаций , а события в играх разворачивались одновременно в прошлом и настоящем. Но в последние несколько лет франшиза переживала кризис идентичности : первые симптомы появились еще 10 лет назад с выходом Assassin’s Creed IV: Black Flag. Тогда разработчики обратились к золотому веку пиратства (с 1650 по 1730 год). Тему корсаров еще можно понять: легкая нажива привлекала совершенно разных людей, возможно, среди них были ассасины, но последующие проекты становились только абсурднее.

В 2017-м вышла Assassin’s Creed Origins, действие игры разворачивается в Египте во время правления Клеопатры, пользователи брали на себя роль последнего меджая — элитного воина в Древнем Египте. Подразумевалось, что именно в этот исторический период появляется Братство Ассасинов. Через год Ubisoft выпустили более смелый проект — Assassin's Creed Odyssey. В нем геймеры стали спартанскими наемниками, которые были потомками легендарного царя Леонида . Завершился этот «тур» по разным странам и эпохам на европейском севере в Assassin's Creed Valhalla. А где скандинавская Вальгалла, там и викинги с топором наперевес. Затронули разработчики и классический миф о конце времен — Рагнареке. Поэтому в «Вальгалле» в разы больше фэнтезийных элементов, что тоже вызвало неоднозначную реакцию у фанатов.

Фото: Ubisoft

Для справки, реальные ассасины были членами элитных военных и религиозных организаций, существовавших в XI–XIII веках на территории современных Ирана и Сирии . Поэтому недовольство фанатов было оправданно: какие еще ассасины-викинги или античные гоплиты? События первого проекта разворачивались в период Третьего крестового похода, вторая и третья части — во время Итальянского Возрождения. Assassin’s Creed Mirage располагается ближе к событиям изначальных игр и лучше вписывается в тематику оригинальной трилогии.

Ассасины в России

Прямых и официальных продаж релиза в России нет, но уже сейчас на сторонних площадках можно приобрести как цифровую копию «Миража», так и физическую . Последние завезли в Россию параллельным импортом. Если виртуальный ключ можно получить непосредственно в момент покупки, то диск для консолей придется подождать — всего день на доставку. Предложения для россиян есть на большинстве популярных платформ: Plati.Market, «Яндекс Маркет», «Озон», Wildberries, «Авито». Везде придется заплатить как минимум 3 тыс. рублей, но в среднем цена держится на уровне 3,5–4 тыс. рублей .

Фото: Ubisoft

Assassin’s Creed Mirage доступна на ПК и большинстве консолей: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и S. Пользователи, увлекающиеся мобильным геймингом, тоже смогут попробовать себя в роли ассасина: игра выйдет на iPhone 15 Pro в начале 2024 года.