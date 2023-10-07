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О, дивный клинок: Assasin's Creed Mirage — трип в Багдад Средних веков

Возвращение к формуле из классических игр серии не обеспечило релизу хорошие отзывы
Фото: Ubisoft
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Долгожданное продолжение популярной франшизы Assassin's Creed слегка подкачало. События разворачиваются в Багдаде IX века, играть надо за уличного вора, который должен стать мастером-ассасином. Критики встретили релиз сдержанно: «Мираж» следует формуле лучших игр серии, но ничего революционного не предлагает. При этом в России игра, вышедшая 5 октября, стоит минимум 3 тыс. рублей и ввозится параллельным импортом.

С осторожным оптимизмом

Хотя Ubisoft решили вернуться к истокам в новом проекте, пользователи и критики из ведущих игровых изданий встретили релиз положительно, но без особого восторга. Многим понравилось, что упор вновь сделали на скрытность и паркур, локация-город тоже вызвала положительные эмоции: хвалят архитектуру и эстетику Багдада. Из других плюсов: комфортное время на полное прохождение (около 20 часов) и красивый саундтрек.

Но не обошлось без серьезных нареканий: сюжет трудно понять без знания предыдущих игр, разработчики не предложили никаких новых и революционных идей, дизайн большинства заданий устарел, графику тоже нельзя назвать передовой, но последнюю претензию можно объяснить оптимизацией под более старые модели консолей (PlayStation 4, Xbox One). Некоторые игроки, полюбившие более экспериментальные релизы последних лет, были более строгими: многим не хватает ролевой составляющей, смущает линейность сюжета и отсутствие просторных локаций — город бывает тесноват.

скриншот игры
Фото: Ubisoft

Несмотря на эти проблемы, большинство рецензентов отметило, что Assassin’s Creed Mirage делает паузу в потоке приключенческих игр с открытым миром и проект особенно понравится ностальгирующим фанатам оригинальной трилогии.

Поймали мираж

События Assassin’s Creed Mirage разворачиваются за 20 лет до Assassin's Creed Valhalla, так что релиз — приквел. Место действия: Багдад IX века. Главный герой игры — ассасин Басим, который был второстепенным персонажем в «Вальгалле». В «Мираже» он только пытается стать профессиональным убийцей. Как оказалось, начинал он с воровства на городских улицах. Получилась история становления.

Басим не хочет оставаться мелким воришкой всю жизнь, поэтому он пытается вступить в ряды особого сообщества — Братства Ассасинов. Они поддерживают мир, порядок и свободу из тени, а противостоит им Орден Тамплиеров. Последние желают захватить власть и установить тотальный контроль. Однажды Басим крадет ценный товар, который нужен обеим секретным организациям. Очевидно, что всё идет не по плану, стражники объявляют охоту на городских воров, и протагонист сам почти погибает. Его спасает Рошан, она опытная наставница и член Братства. Здесь и начинаются его посвящение в ряды сообщества, тренировки и приключения.

скриншот игры
Фото: Ubisoft

Игрокам предстоит раскрыть козни и заговоры Ордена Тамплиеров, ликвидировать несколько важных целей, но сделать это всё скрытно. Для этого у пользователей есть целый арсенал оружия и приемов: акробатические трюки для перемещения по городу, дымовые шашки, ядовитые дротики и метательные ножи, а также классические секретные клинки, выдвигающиеся из запястья. В общем, геймеры могут почувствовать себя настоящими секретными агентами.

Assassin’s Creed — одна из самых популярных и успешных игровых франшиз в мире: в общей сложности было продано более 200 млн копий. Серия несколько раз выигрывала престижные индустриальные награды и получала номинации. Это не только игры — есть книги и комиксы, короткометражные и полнометражный фильмы. Среди геймеров «Кредо убийцы» — классика в жанре приключенческих стелс-игр.

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Кризис скрытности

Серия Assassin’s Creed никогда не претендовала на историческую достоверность и больше напоминала спекуляции на тему заговоров и секретных организаций, а события в играх разворачивались одновременно в прошлом и настоящем. Но в последние несколько лет франшиза переживала кризис идентичности: первые симптомы появились еще 10 лет назад с выходом Assassin’s Creed IV: Black Flag. Тогда разработчики обратились к золотому веку пиратства (с 1650 по 1730 год). Тему корсаров еще можно понять: легкая нажива привлекала совершенно разных людей, возможно, среди них были ассасины, но последующие проекты становились только абсурднее.

В 2017-м вышла Assassin’s Creed Origins, действие игры разворачивается в Египте во время правления Клеопатры, пользователи брали на себя роль последнего меджая — элитного воина в Древнем Египте. Подразумевалось, что именно в этот исторический период появляется Братство Ассасинов. Через год Ubisoft выпустили более смелый проект — Assassin's Creed Odyssey. В нем геймеры стали спартанскими наемниками, которые были потомками легендарного царя Леонида. Завершился этот «тур» по разным странам и эпохам на европейском севере в Assassin's Creed Valhalla. А где скандинавская Вальгалла, там и викинги с топором наперевес. Затронули разработчики и классический миф о конце времен — Рагнареке. Поэтому в «Вальгалле» в разы больше фэнтезийных элементов, что тоже вызвало неоднозначную реакцию у фанатов.

скриншот игры
Фото: Ubisoft

Для справки, реальные ассасины были членами элитных военных и религиозных организаций, существовавших в XI–XIII веках на территории современных Ирана и Сирии. Поэтому недовольство фанатов было оправданно: какие еще ассасины-викинги или античные гоплиты? События первого проекта разворачивались в период Третьего крестового похода, вторая и третья части — во время Итальянского Возрождения. Assassin’s Creed Mirage располагается ближе к событиям изначальных игр и лучше вписывается в тематику оригинальной трилогии.

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Ассасины в России

Прямых и официальных продаж релиза в России нет, но уже сейчас на сторонних площадках можно приобрести как цифровую копию «Миража», так и физическую. Последние завезли в Россию параллельным импортом. Если виртуальный ключ можно получить непосредственно в момент покупки, то диск для консолей придется подождать — всего день на доставку. Предложения для россиян есть на большинстве популярных платформ: Plati.Market, «Яндекс Маркет», «Озон», Wildberries, «Авито». Везде придется заплатить как минимум 3 тыс. рублей, но в среднем цена держится на уровне 3,5–4 тыс. рублей.

скриншот игры
Фото: Ubisoft

Assassin’s Creed Mirage доступна на ПК и большинстве консолей: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и S. Пользователи, увлекающиеся мобильным геймингом, тоже смогут попробовать себя в роли ассасина: игра выйдет на iPhone 15 Pro в начале 2024 года.

Отсутствие восторженных отзывов — не повод хоронить франшизу. Сейчас разрабатывается не менее 10 проектов по этой вселенной. Они находятся в разной степени готовности, поэтому конкретных дат релиза нет. В любом случае фанаты серии не останутся без новых частей.

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