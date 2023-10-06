Попутно в ветер: Бондарчук на шаре, бунт на Уолл-стрит и «Гардемарины»

Федор Бондарчук сыграл путешественника и рекордсмена Федора Конюхова в «Повелителе ветра», а простой народ дал бой большим корпорациям в биографической комедии «Дурные деньги». Среди других релизов предстоящего уикенда: приключенческий исторический фильм «Гардемарины 1787. Мир», драма «Первая любовь» и док «Алексей Балабанов. Послесловие…». «Известия» рассказывают, на какие фильмы стоит сходить в кино в конце недели.

«Повелитель ветра»

12+

Режиссер: Игорь Волошин. В ролях: Федор Бондарчук, Анна Михалкова, Евгений Ткачук, Андрей Бурковский, Даниил Воробьев, Руслан Банковский, Дмитрий Калихов, Нил Бугаев, Севастьян Бугаев, Мирон Лебедев

Федор Конюхов — уникальный человек: он побывал на всех Семи вершинах (высочайшие точки всех частей света), 17 раз пересек Атлантику, первый совершил одиночное кругосветное плавание — список его достижений и рекордов можно продолжать долго. Поэтому экранизация одного из его приключений была лишь вопросом времени. Впервые о проекте заговорили еще в 2018 году, Конюхов признался «Известиям», что его мог сыграть Кевин Костнер и велись переговоры, но до больших экранов лента дошла только сейчас и совсем в другом виде, чем задумывалась.

Режиссер Игорь Волошин взял за основу одно из самых опасных путешествий Конюхова — кругосветный полет на воздушном шаре 2016 года за 11 дней на высоте более 10 тыс. м. Федор Бондарчук исполнил главную роль. Задача была не самая простая — играть по большей части глазами: на голове шлем и парик, на лице плотно прилегающая кислородная маска. Выдает Бондарчука только голос.

Большая часть фильма — «конфетка» для глаз зрителей: облака, лучи солнца, небо, панорамные виды, горы и океаны, восходы и закаты. Нарушает эту идиллию жесточайший шторм, в который попадает Конюхов. Вопреки всему, он, как известно, вышел из ненастья с триумфом, просто теперь можно увидеть всё это своими глазами.

«Дурные деньги»

18+

Режиссер: Крэйг Гиллеспи. В ролях: Сет Роген, Пол Дано, Себастиан Стэн, Пит Дэвидсон, Шейлин Вудли, Ник Офферман, Винсент Д’Онофрио, Клэнси Браун, Дэйн ДеХаан, Америка Феррера

Если очень коротко описать сюжет «Дурных денег», то это лента о противостоянии простых людей и богачей. Но есть несколько нюансов: в основе сюжета лежит реальная история, когда действия обычных людей повлияли на мировой рынок. Режиссером фильма выступил Крэйг Гиллеспи («Круэллла», «Тоня против всех»), а главную роль исполнил Пол Дано.

Фильм рассказывает о сообществе людей, которых объединил Кит Гилл. Молодой человек, увлеченный акциями и фондовыми рынками, разработал план, чтобы утереть нос хедж-фондам. На Уолл-стрит пытаются добить загибающуюся компанию GameStop (сеть магазинов игровых товаров), Кит Гилл дешево скупает акции и призывает пользователей в Сети сделать то же самое. Результат не заставил себя ждать: акции сети магазинов взлетели, а безумно богатые компании потеряли миллиарды долларов.

С тех пор хедж-фонды вынуждены считаться с «дурными деньгами» — так на языке финансистов называют индивидуальных инвесторов, которые вряд ли добьются успеха на рынке.

В фильме много самоиронии и отсылок к популярной культуре: например, пользователи Сети в форме интернет-мемов ассоциируют себя с приматами из «Планеты обезьян», а реалистичности происходящему добавляют реальные вставки из новостных сюжетов.

«Гардемарины 1787. Мир»

12+

Режиссер: Светлана Дружинина. В ролях: Дмитрий Харатьян, Александр Домогаров, Михаил Мамаев, Кристина Орбакайте, Михаил Боярский, Анастасия Макеева, Анна Семенович, Ольга Машная, Всеволод Шиловский, Александр Панкратов-Черный

Светлана Дружинина возвращает на большие экраны гардемаринов, но уже прилично постаревших. В новом фильме зрители опять увидят знакомых героев, с которыми расстались в 1992-м. К своим роля вернулись Михаил Мамаев, Дмитрий Харатьян и Александр Домогаров.

События фильма разворачиваются в 1787 году. Крым объединился с Россией благодаря Кючук-Кайнарджийскому мирному договору между Российской и Османской империями. Но не всех устраивает окончание первой турецкой войны: на Западе плетут интриги, чтобы разорвать этот союз. Один из таких планов приносит плоды. Незаконнорожденный сын императрицы Екатерины II отправляется на учебу в Европу. Там пользуются его увлечением картами и собираются сделать из него разменную монету в политических играх. Предотвратить кризис должны знакомые друзья-гардемарины. Но вместе с ними поедет молодое поколение — повзрослевшие дети Шурка и Александра.

На «Мире» приключения гардемаринов не закончатся: уже в ноябре выйдет продолжение «Гардемарины 1787. Война». Оно то и должно стать заключительной частью.

«Первая любовь»

18+

Режиссер: Светлана Проскурина. В ролях: Марина Брусникина, Игорь Верник, Лиза Кугай, Алексей Вертков, Александра Ребенок, Мария Леонова, Марина Клещёва, Сергей Муравьев, Александра Бледная, Маргарита Шилова

«Первая любовь» — драма с элементами триллера Светланы Проскуриной — лауреата Международного кинофестиваля в Локарно и «Кинотавра», участницы Венецианского кинофестиваля. Премьера «Первой любви» состоялась на 45-м Московском международном кинофестивале в рамках основной программы.

По сюжету, коллеги Анна Сергеевна и Лена приезжают на несколько дней в загородный санаторий. Первая решила отдохнуть из-за ностальгии, а вторая — чтобы завести новые знакомства. Из развлечений — ретродискотеки, игры и рыбалка. В попытке поймать рыбу девушки становятся свидетельницами убийства: мужчина топит в озере женщину. Девушки решают провести свое собственное расследование. Главный подозреваемый — Георгий, который активно пытается познакомиться с подругами.

«Алексей Балабанов. Послесловие…»

18+

Режиссер: Константин Смилга

Алексей Балабанов почти что культовая личность для россиян: именно он подарил зрителям дилогию «Брат», «Груз 200», «Войну», «Жмурки», драму «Про уродов и людей» и много других известных фильмов. Рассказать о Балабанове решился российский режиссер-документалист Константин Смилга.

Для него это не первая работа, связанная с личностью и творчеством Балабанова: в 2012 году он выпустил фильм «Сергей Бодров. Где ты, брат?». Случайно записанное после этой картины интервью с Балабановым легло в основу новой ленты. «Послесловие» уже привлекло внимание профессионального сообщества: на фестивале ORIGINAL+Doc лента получила награду за «оригинальное режиссерское видение».

Фильм включает отрывки из интервью разных лет, а также выдержки из личных дневников Балабанова. Константин Смилга добавил одно из последних записанных на камеру интервью с режиссером, которое изначально не должны были показать. Балабанов там размышляет о жизни, делится грустными и счастливыми воспоминаниями, рассуждает о кино.