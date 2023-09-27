«Это размышление о том, почему совершались все эти подвиги»

Крупнейший проект Федора Бондарчука со времен дилогии «Притяжение» — «Вторжение», «Повелитель ветра» проделал огромную эволюцию от замысла к финальному результату. Был международным проектом с голливудской звездой в главной роли и Федором Бондарчуком в режиссерском кресле — в итоге стал его продюсерской и актерской работой, где Бондарчук сам сыграл Конюхова и проделал на экране грандиозное кругосветное путешествие на воздушном шаре . Об удивительных обстоятельствах многолетней работы над фильмом Федор Бондарчук рассказал «Известиям» накануне премьеры.

«Натуру мы в итоге выбрали в России. И она лучше, чем в Австралии»

— Почему работа над фильмом «Повелитель ветра» о Федоре Конюхове заняла так много лет? Первые публичные упоминания — это примерно 2018 год.

— Сначала это был международный проект. Федор Филиппович начал свое путешествие из Австралии — и там же приземлился.

Вообще для меня эта история началась в момент, когда я дома сидел и смотрел телевизор. И там какой-то австралийский рейнджер-ковбой вдруг рассказывает: «И тут мне говорят, что должен появиться этот русский». С этого момента я уже не мог оторваться от экрана, от этого парня в клетчатой рубашке и соломенной шляпе. И он рассказывает, как ему по рации сообщили, что если русскому не помочь, то он на своем воздушном шаре может в океан улететь. И поэтому если рейнджер увидит его в своем квадрате, надо шар посадить.

Фото: Кинокомпания «Водород» Федор Бондарчук в роли Федора Конюхова на съемках фильма «Повелитель ветра»

Потом видеорегистраторы зафиксировали, как они на джипах гонялись за этим шаром. Я увидел сам шар, который божественно красив. Через несколько секунд после окончания той программы я сел за компьютер и стал собирать всю информацию о том полете.

Время было другое, мы продавали много отечественного контента дистрибуторам-мейджорам, которые сейчас ушли с рынка, сотрудничали с производственными компаниями. История эта — глобальная, объединяющая. Федора Конюхова знают во всем мире , почти в любой аудитории. У нас были австралийские партнеры, потому что в фильме должны были сниматься местные актеры, которые как раз и должны были разыграть всю эту историю с рейнджерами.

Кадр из фильма «Повелитель ветра» Фото: Кинокомпания «Водород»

Потом мир поменялся. Мы остановили производство, и не только «Повелителя ветра». Нужно было искать новые алгоритмы. На это ушел год. Пришло время съемочного процесса. Натуру мы в итоге выбрали в России. И она лучше, чем в Австралии , а дома удобнее, потому что проект сложнопостановочный. Кроме того, у нас планировалось сначала, что Конюхова сыграет большая западная звезда.

Обсуждали партнерство с Китаем. Был потенциал большого мирового проката, он и сейчас остается, только на других территориях. Все эти перемены требовали времени, но это дало нам возможность довести до ума сценарий. Эту историю можно было рассказать по-разному. Например, сосредоточиться на 11 днях полета, и это был бы увлекательный рассказ, потому что там много драматических событий. Но мы хотели рассказать и о самом Федоре Конюхове. Появились флешбэки, через них мы рассказываем о семье путешественника, ведь все подвиги он совершает со своей семьей.

На премьере фильма «Повелитель ветра» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«У меня так же было с «Девятой ротой» когда-то»

— Изначально предполагалось, что вы будете режиссером фильма. Когда стало понятно, что вы сами сыграете Конюхова, а должность постановщика отдадите Игорю Волошину?

— Это всё Федор Филиппович. Я позвонил ему, представился и предложил познакомиться. Я пришел в его московский дом. Поднялся на второй этаж, в гостиную, она же столовая и продолжение его мастерской, где стоят лодки и гондола от воздушного шара. Он меня посадил на свой стул — трон во главе стола. Я отказывался, а он мне: «Садись-садись, а то ты что-то устал. Отдохни!» И надел на меня вериги. Они тяжелые. Мне стало хорошо.

Я так посидел с минуту, и мы начали говорить. Я стал рассказывать, что хочу его снимать. Я даже не помню, говорили ли мы о том, чтобы его сыграл я. Просто сказал, что хочу рассказать его историю. И он разрешил. Мне было не так важно, буду ли я режиссером. Я всё равно тут не просто продюсер, а шоураннер, как в сериалах. Этот человек отвечает в итоге за всё, за каждую деталь процесса. И вот я ему говорю, что буду шоураннером. И он быстро так: да, я понял. Стали работать.

Прошлым летом стало понятно, что нужно срочно снимать это кино. У меня так же было с «Девятой ротой» когда-то: я шесть лет пытался запустить тот проект, и тоже было лето, когда я сказал себе, что вот или сейчас снимаем, или никогда. Нам нужны разные локации, у нас группа 200 человек. Вдруг как-то мы все, не сговариваясь, заговорили про Дагестан. Там и горы, и пустыни, и степи. Меньше чем за месяц мы перевезли туда людей и всё оборудование. К середине лета мы сняли эту картину.

На премьере фильма «Повелитель ветра» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— И тогда, конечно, уже было ясно, что Конюховым на экране будете вы?

— Я не играл своих современников. И никто не играл, никто про них не снимал. Нет ведь примеров в российском кино?

— Владимир Машков сыграл как бы Бориса Березовского в «Олигархе».

— Я тоже играл Березовского, он тоже был прототипом. Но тут было другое. Мы с вами сейчас говорим, а Федор Филиппович в этот момент где-то летит, идет или опускается под воду. И он сам меня на эту роль благословил — мне кажется, такого не было больше.

«Бондарчук играет хорошо, убедительно»

— Как сделать увлекательной историю, финал которой всем известен? Как волноваться за героя, если реальный Конюхов жив-здоров? Если строить драматургию на его философских размышлениях, получится артхаус. Задача кажется почти нерешаемой. Поэтому, как я понимаю, сценарий Олега Маловичко заставил подключиться еще и других авторов?

— Давайте расскажу. Мастер-класс от продюсера. Картина идет полтора часа. Трехактное произведение. В первом акте Конюхов взлетел. Знаете, как хорошо взлетел? Графику делали «Водород» с Art Pictures. Мы зарекомендовали себя «Притяжением» и «Вторжением», мы умеем делать графику лихо. А здесь еще фактура — небо, которое тебе подвластно, оно может быть темным, светлым, каким угодно . Очень приятно смотреть. Красиво.

Кадр из фильма «Повелитель ветра» Фото: кинокомпания «Водород»

Герой взлетел — это полчаса экранного времени. Там много всего происходит интересного. Потом, во втором акте, герой летит — тоже драматично и очень красиво, потрясающая компьютерная графика, Бондарчук играет хорошо, убедительно. В третьем акте герой приземляется. Там зритель нервничает. Он знает, что реальный Конюхов приземлился. Но как именно он приземлился? Летел он красиво, зритель уже в него поверил, привык, адаптировался. Смотрим, как приземляется. Всё это — под музыку Алексея Рыбникова. Как думаете, может Рыбников написать три темы, которые ты послушаешь от начала до конца? Даже если на экране ничего нет, всё равно послушаешь. Это трижды по пять — пятнадцать минут. А Рыбников написал больше.

Получаем следующее. Превосходное изображение с восходами и закатами. Летит Конюхов под великолепную музыку. Бондарчук хорошо играет. Олег Маловичко — как думаете, может он сделать трехактное произведение на основе биографии Конюхова? А ты еще смотришь и сравниваешь Бондарчука с Конюховым и в этом сравнении находишься постоянно . В третьем акте тебя ждет даже хроника с Конюховым. И здесь возникает магия кино.

Мы показывали картину Конюхову. Это был самый волнительный момент в нашей жизни. Ему картина очень понравилось, он теперь наш амбассадор самого себя. Матушка Ирина, его жена, всплакнула, ей понравилось. Я сам всплакнул. В этих трех актах, поверьте, есть место, где всплакнуть. Играют Анна Михалкова, Федор Бондарчук и Андрей Бурковский — у него замечательный герой со своей биографией. Плюс «мой старший сын» — гениальный русский артист Евгений Ткачук. Чем еще вас нужно убеждать?

Актер Евгений Ткачук на съемках фильма «Повелитель ветра» Фото: кинокомпания «Водород»

Кроме того, мне нравятся приключенческие картины. Я в детстве их много смотрел. «Индиану Джонса», например. Вы смотрели?

— Конечно!

— А ведь на самом деле приключенческих картин не так много. Особенно в нашем кино. Хотя были прекрасные черно-белые картины — «Два капитана», скажем. Этого жанра в кинотеатрах не так много.

— Фильм планировался в формате IMAX 3D.

— Конечно! Это должен был быть визуальный аттракцион. Для 3D такая история просто подарок, потому что вся философия стереоскопии здесь: облака, шар удивительной формы, с ним можно играть сколько угодно. А внутри шара, в гондоле, у тебя летит священник с молитвой. Мы не успели сделать это в 3D. IMAX из России ушел, мы сейчас делаем свою аналогичную систему, ее тестировали на «Вызове», но тут просто уже времени на это не оставалось . А я ведь пионер IMAX 3D в России. Но хорошо, что вы спросили. Картину надо смотреть на большом экране — это просьба. Всего полтора часа же! Не надо кликать на планшете. На экране она смотрится… магически.

Федор Бондарчук на съемках фильма «Повелитель ветра» Фото: кинокомпания «Водород»

«Я всю роль сыграл глазами»

— Один из самых неожиданных моментов в фильме — голос. У Конюхова узнаваемый голос юродивого, а у вас он говорит голосом Федора Бондарчука, который никто в стране с другим не спутает. Решение провокационное.

— Всё началось с пластического грима. Сейчас можно добиться стопроцентного сходства, но мы специально не стали это делать, выбрали компромиссный вариант. Голос Федора Филипповича я разбирал во всех подробностях. Он высоковат, но для меня это не было бы проблемой. Я попробовал тоже много вариантов, с маской (он ведь летит в маске) и без нее . И всё же голос Конюхова соответствует другой психофизике. Ты его в моих движениях не узнаешь.

Движений у героя много. Он летит в гондоле, но постоянно то еду разогревает, то проверяет приборы, ему нужно выбираться из гондолы, проделывать достаточно сложные вещи. И вот я в какой-то момент понял, что попытки быть похожим, мысли об этом мне — мешают. Я решил, проживу как Федор Бондарчук то, что прожил Конюхов. Это не пародия, не попытка так же поднять руку или ногу. Это размышление о том, почему совершались все эти подвиги . А еще 80% экранного времени я могу играть только глазами, потому что на лице маска с гарнитурой, сбоку волосы, сверху шлем. Голос в маске, кстати, даже если бы и был похож, всё равно пришлось бы переозвучивать. Так что я всю роль сыграл глазами.

Кадр со съемок фильма «Повелитель ветра» Фото: кинокомпания «Водород»

— Насколько точно всё, что показано в фильме, с технической точки зрения? Найдутся ведь те, кто будет искать несоответствия.

— Не найдутся. Я же с ним летел! Он мне говорит: «Здесь чуть подправь. Здесь чуть правее. Ручка вот так перематывается у гаечного ключа. Баллончик направо подвинь. Топор висит здесь. Забираться здесь удобнее». Никто, кроме него, не знает, как он летел, а я это всё повторил. А иначе я упал бы. Он мне всё показал, уехал, и дальше мы к нему не обращались, хотя иногда очень хотелось. Но для этого и возможности не было : у нас огромный проект стоимостью в десятки и сотни миллионов рублей. Мы построили взлетно-посадочную полосу в Дагестане, там летала настоящая авиация, было много вопросов, которые требовали быстрого решения. После того визита Федора Филипповича на площадку мы впервые поговорили с ним три месяца назад, когда я показал ему картину.

— Что он сказал?

— Я могу прочитать, что он мне написал. Сам я не поехал на просмотр. Как? Смотреть на себя в его присутствии? Полтора часа? Ну поругает — я не будут присутствовать при этом. Я подожду. Подождал. Получил от него SMS. «Дорогой мой друг и товарищ по православной вере Федор Сергеевич. Сегодня мы семьей, я, Ирина и Николай, побывали у вас в «Водороде» и посмотрели фильм «Повелитель ветра». Ты молодец. Красиво, талантливо, патриотично показал мой образ. И вся твоя команда хорошо отработала и потрудилась. И трудится над фильмом. Нам понравилось, и мы вышли от вас в хорошем и приподнятом настроении. Спасибо, молодец. Всем от нас передай благодарность». Вы спросили — я ответил.

Съемки фильма «Повелитель ветра» Фото: кинокомпания «Водород»

— Что у вас в планах по ближайшим релизам? Я, например, очень жду «Крысолов» Алексея Мизгирева.

— «Сто лет тому вперед» Александра Андрющенко по Киру Булычеву. Невероятно ожидаемая картина. «Крысолов» пока отложен, но я думаю, что зрители его обязательно увидят однажды. Но работы очень много. У нас вообще в этом году кинопроизводство на каком-то нереальном уровне. Только в Москве работают 152 продакшена. В Петербурге — за 50. У студии НМГ десятки наименований. Жора Крыжовников сейчас выпускает «Слово пацана» на Wink. Этот год — наш, НМГ, меня и моих товарищей. Посмотрите: «Фишер», «Актрисы», «Балет» — это всё наши проекты.

— Сейчас вы начинаете сниматься в сериале «Чистые». Может, расскажете о нем?