«Моя мечта — взойти на Марсе на Олимп»

Десятиметровые волны, бегущие по океану со скоростью 90 км/ч, а среди них — человек на весельной лодке. Это не картина Айвазовского, а случай из жизни знаменитого путешественника Федора Конюхова , который 12 декабря отмечает 70-летие. В интервью «Известиям» он рассказал о самых трудных экспедициях, о самых загадочных местах и о «мусорной катастрофе», которую считает серьезной угрозой для планеты.

Не спать

— Какое из своих путешествий вы можете назвать самым сложным и опасным? Как справлялись с чрезвычайными ситуациями?

— Большинство моих экспедиций связаны с высокими рисками. Нештатные ситуации, конечно, случаются, но за счет тщательной подготовки и верных расчетов удается удерживать их под контролем. Не может поход к Северному полюсу или кругосветный полет на воздушном шаре быть безопасным. Но я хорошо знаю свой лимит риска и не занимаюсь экстримом ради адреналина . Моя задача — раздвигать границы возможностей человека.

Одним из самых непростых для меня стал весельный переход на лодке «Акрос» от Новой Зеландии до мыса Горн. На протяжении всего перехода меня сопровождали штормы, некоторые до 11–12 баллов. Волны высотой 8–10 м с грохотом проходили через океан со скоростью 90 км/ч. Ураганный ветер создавал эффект «летящей» воды, горизонта не было видно. Я несколько раз переворачивался, лодка подолгу не могла вернуться на киль, сорвало ветроуказатель и часть солнечных панелей. В эти минуты мне оставалось только задраиться в каюте и следить, чтобы лодка не встала лагом к волне.

Моя мечта Путешественник Федор Конюхов Фото: ТАСС/Конюхов Оскар

Во время кругосветного полета на воздушном шаре в 2016 году приходилось всё время дышать через кислородный баллон, я практически не спал. Скорость полета 60-метрового аэростата достигала 250 км/ч на высоте от 8 до 11 км. Необходимо было всё время контролировать уровень обледенения оболочки шара, обслуживать горелки, менять газовые баллоны. Всё это в условиях, когда за бортом минус 40–50 градусов и ты практически привязан к кислородному баллону.

— Ваши путешествия требуют крепкой физической формы. Как вам удается ее поддерживать?

— Ничего особенного я, пожалуй, не делаю. Много двигаюсь, если есть возможность пройти, а не ехать на машине, выбираю прогулку . Много рисую — несколько часов с кистью в руках простоять непросто. С семьей ходим в горы, это у нас уже традиция — Белуха, Эльбрус, Арарат, Килиманджаро. Никогда в жизни не курил. Диет особых не соблюдаю . От родителей досталось здоровье, и я его просто берегу. Мой отец Филипп Михайлович прожил 99 лет, мама чуть меньше. В молодости много тренировался, бегал. Получил мастера спорта по лыжам и яхтенному спорту. На этом фундаменте многое можно сделать, особенно в молодые годы. Помню, когда я собирался один к Северному плюсу в 1990 году, столько времени отбирала подготовка снаряжения, сборы и прочее, что я даже не успел дополнительно потренироваться на лыжах. Но до полюса дошел, слава Богу. Конечно, если предстоящая экспедиция требует особых навыков, я готовлюсь. На одну лишь физическую форму полагаться нельзя.

— Как вы готовитесь к экспедициям?

— Перед кругосветкой на воздушном шаре несколько месяцев учился управлять тепловыми и комбинированными аэростатами, работал с тремя инструкторами, получал все нужные документы и лицензии. А еще тренировался не спать, чтобы следить за полетом . Я, в принципе, сплю немного, ложусь в полночь, с двух до четырех встаю на молитву, потом еще два-три часа сплю. Я тренировался, как монахи в старину — они зажимали между большим и указательным пальцами большой железный ключ и держали его над перевернутой вверх дном тарелкой . Если заснуть, ключ с грохотом упадет и разбудит. Только у меня вместо ключа была железная ложка.

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков Федор Конюхов на Северном полюсе

Когда готовился переход через Гренландию на собачьих упряжках, я полгода жил с лайками в юртах, чтобы научиться их понимать . Особенно вожака стаи. Представьте: мороз, ты укутан так, что одни глаза видно. Кнута или вожжей нет, кричать нельзя. Как управлять собаками? Только через полное понимание, практически единомыслие. А верблюды, на которых мы шли через Эфиопию? Верблюд — сложный зверь: он и добрый, и злой, тупой и сообразительный, строптивый и послушный. Понравишься ему — будет слушаться. А нет — может и затоптать. За всю жизнь на меня только одно живое существо напало — клещ.

На солнечном свете

— Сегодня вы готовитесь к путешествию через Атлантический и Тихий океаны на катамаране Nova на солнечных батареях. Чем оно будет отличаться от перехода на весельной лодке?

— Моя задача —- испытать возможности солнечной энергии. Солнечная энергетика может быть эффективной даже в таких экстремальных условиях, как Мировой океан, и я хочу проверить это на себе. Спроектировал катамаран мой давний друг, британский дизайнер Фил Моррисон. Я много лет прихожу к нему со своими идеями. Фил предложил использовать для нового проекта форму катамарана, обеспечивающую низкое гидродинамическое сопротивление, а значит, высокую скорость. Но маневренность, конечно, пониже, чем у однокорпусной яхты. Океанский катамаран получился размером 7 на 11 м. Создание судна обошлось в $0,5 млн . Спасибо моему другу, российскому бизнесмену Юрию Красовскому, который поддержал проект, потому что тоже любит рекорды и преодоление. Корпус катамарана собран в Англии, сейчас идет монтаж электрической силовой установки из солнечных панелей . Из-за пандемии стройка, конечно, затянулась. Надеюсь, в январе проведем ходовые испытания, а в марте смогу стартовать с Канарских островов в сторону Карибских через Атлантику. Маршрут умеренной сложности, за месяц должен управиться. Следующим этапом будет Тихий океан . Второй переход будет гораздо сложнее и займет не менее полугода . Управляться с катамараном попроще, чем с весельной лодкой — не нужно грести. Но без нагрузки не останусь — придется регулярно очищать солнечные панели от соляного налета.

Моя мечта Федор Конюхов Фото: ТАСС/Конюхов Оскар

У экспедиции есть и важная научная задача — буду регулярно брать пробы морской воды для Института океанологии РАН им. П.П. Ширшова. Это поможет установить реальный уровень загрязнения океана микропластиком . Про большое океанское мусорное пятно все слышали. Но это вершина айсберга, есть ведь и мельчайший микропластик, который проникает во все морские живые организмы, что представляет угрозу и для человека.

— Какие экологические проблемы планеты наиболее остры, на ваш взгляд?

— Последние лет пятнадцать я вижу мусор везде: на Эвересте, на Северном полюсе, в Антарктиде, в Гренландии, в океане . Прошел круизный лайнер — за ним поток мусора, видимо, капитану не хочется платить за утилизацию в порту. Хорошо, что мы стали жить богаче, что всё теперь красиво упаковано. Но мы же задохнемся под этими горами отходов. Я не говорю про техногенный мусор. Масштаб проблемы нарастает. Я очень рад, что сейчас подняли вопрос о проведении «генеральной уборки» в Арктике. Идею озвучили капитаны ледоколов Дмитрий Лобусов и Геннадий Антохин, и она нашла живой отклик. Особенно приятно, что молодежь со всей страны активно включилась в волонтерскую работу «Чистой Арктики» по ликвидации накопленного за десятилетия мусора. Россия имеет самый протяженный по широте сектор в арктической зоне, и мы призваны подавать пример другим арктическим державам. Крупнейшие российские реки, такие как Северная Двина, Печора, Обь, Енисей, Хатанга, Лена, Индигирка и Колыма, несут свои воды из глубины континента в Северный Ледовитый океан, который зовется кухней мировой погоды. Чистота вод этих великих рек и прилегающей территории, а также на всем протяжении береговой линии Северного морского пути — основа благополучия всего арктического региона. Через детей надо действовать, они отзывчивее. Ни разу я не встречал такого, чтобы дети отказывались помочь, когда я предлагал вместе собрать мусор на берегу или в парке.

— Как вы относитесь к перспективам космического туризма? Хотели бы полететь в космос?

— Я бы с удовольствием слетал в космос. Это, думаю, и правда станет вполне обычным делом — были бы здоровье и деньги . Моя мечта — взойти на Марсе на Олимп. Это потухший вулкан и самая высокая гора Солнечной системы . Высота больше 20 км, отвесные стены. Я завидую тем, кто высадится на Марс и сможет покорить Олимп. Было бы у меня лет триста в запасе — занимался бы подготовкой этой экспедиции.

Вот моя деревня

— В этом году вам исполняется 70 лет. За плечами более 50 успешных экспедиций и проектов. Возможно, есть то, что не удалось сделать. О чем вы сожалеете?

— Никто из россиян не смог подняться на все 14 восьмитысячников планеты . В этом элитном клубе 41 альпинист, а нас нет. Алексей Болотов из Екатеринбурга подошел ближе всех к этой цели. В списке его достижений было 11 вершин, но он погиб на Эвересте в 2013 году. Погружение в Марианскую впадину — наша страна пока не может построить батискаф для пилотируемого погружения. Кругосветное плавание за 80 дней на Кубок Жюля Верна. С 1990-х годов океанские державы соревнуются между собой, кто быстрее обойдет вокруг света без захода в порты. Старт и финиш в проливе Ла-Манш с обязательным огибанием мыса Горн. Сумели это сделать англичане, американцы и французы, причем французы на парусном тримаране обошли вокруг света за 40 суток. Россия даже не предпринимала попытку. Мы называем себя морской державой, океанской державой, но ничего не делаем в Мировом океане, наше присутствие там незаметно. Вот эти три вызова не дают мне покоя , и я переживаю, что упустил время, не смог организовать участие хотя бы в одном из этих проектов под флагом России.

Моя мечта Путешественник Федор Конюхов во время презентации своей персональной выставки Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

— Вы побывали во многих странах мира, общались с представителями множества наций. Есть ли места, которые запали вам в сердце?

— Во время перехода через Эфиопию на верблюдах в 300 км от Аддис-Абебы мне показали древний храм. У него нет крыши, но даже в сезон дождей в помещении сухо. Я думал, что рельеф местности препятствует попаданию воды внутрь благодаря эффекту микроклимата — допустим, его окружают крутые склоны или он расположен в ущелье. Но нет, храм стоит среди пологих холмиков под открытым небом с XIII века, и его пол всегда остается сухим. Наука пока никак не объяснила этот феномен. Но где бы я ни был, всегда с радостью возвращаюсь домой в Россию, которую считаю самой красивой . Именно поэтому мы с единомышленниками основали в Тульской области деревню Федора Конюхова. Там я строю музей путешественников и картинную галерею для экспонирования картин и уникальных артефактов из своих экспедиций.