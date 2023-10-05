Путин прокомментировал высказывание о том, что границы РФ нигде не заканчиваются

Президент России Владимир Путин 5 октября прокомментировал свое высказывание о том, что границы РФ нигде не заканчиваются. Глава государства объяснил, что сказал это в шутку в присутствии президента США.

«Это было сказано впервые у меня дома в Огарево в присутствии президента США. Сказано было в шутку», — сказал он на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».

Путин отметил, что в контексте цивилизаций границ не существует и россияне живут по всему миру, так же как и китайцы.

В 2023 году Валдайский клуб проводит свое юбилейное, 20-е заседание в Красной Поляне в Сочи. Оно проходит со 2 по 5 октября. Местом проведения мероприятия выбран отель «Поляна 1389».

Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, выступление российского лидера в международном дискуссионном клубе «Валдай» станет событием мирового масштаба. Более того, «международная турбулентность» и «транзитный переход» предвещают «весьма содержательное и важное выступление президента», указал Песков.

Ранее, в 2016 году, Путин во время общения с ребенком на награждении лауреатов премии Русского географического общества заявил, что граница России нигде не заканчивается.