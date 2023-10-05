Путин назвал принципы построения мира будущего

Необходимо, чтобы разнообразие мира не просто сохранялось, а было фундаментом развития. Об этом 5 октября заявил президент России Владимир Путин, говоря о принципах построения мира будущего в ходе пленарной сессии в международном дискуссионном клубе «Валдай».

Президент подчеркнул, что будущее создается не только на глазах живущих, но и их руками.

«Но надо отдавать себе отчет, к чему мы стремимся. И у нас такое понимание есть. Первое — мы хотим жить в открытом, взаимосвязанном мире, в котором никто и никогда не будет пытаться возводить искусственные барьеры на пути общения людей, их творческой реализации и процветания. Должна быть безбарьерная среда», — подчеркнул российский лидер.

Москва хочет, чтобы многообразие мира стало фундаментом развития, подчеркнул Путин, она выступает за максимальную представительность. Путин добавил, что один не должен решать за всех, а только тот, кого касается вопрос, договаривается, как поступать.

«Гармония достижима, надо просто отбросить гордыню и перестать смотреть на других как на людей второго сорта», — добавил президент.

Он подчеркнул, что многообразие и самодостаточность являются двумя основными качествами государственной цивилизации.

«Мы за справедливость для всех. Эпоха эксплуатации кого бы то ни было, я уже сказал об этом дважды, в прошлом», — добавил российский лидер.

Ранее в ходе сессии президент отметил, что в настоящее время перед Россией стоит задача «строительства нового мира». По его словам, Россия способна внести огромный вклад в новое мироустройство.

Как заявил ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, выступление российского лидера в международном дискуссионном клубе «Валдай» станет событием мирового масштаба. По его словам, «международная турбулентность» и «транзитный переход» предвещают «весьма содержательное и важное выступление президента».

В 2023 году Валдайский клуб проводит свое юбилейное, 20-е заседание в Красной Поляне в Сочи. Оно проходит со 2 по 5 октября. Местом проведения мероприятия выбран отель «Поляна 1389».