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Зеленский и Пашинян обсудили ситуацию на Южном Кавказе

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Фото: REUTERS/Aziz Karimov
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Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Никол Пашинян обсудили ситуацию с безопасностью на Южном Кавказе. Об этом 5 октября украинский лидер написал в своем Telegram.

«Мы обсудили ситуацию с безопасностью на Южном Кавказе. Украина заинтересована в стабильности региона и дружеских отношениях с его странами. Мы также обсудили наше двустороннее сотрудничество и межрегиональные экономические проекты», — заявил Зеленский.

Ранее в этот день сообщалось, что Пашинян и Зеленский встретились в ходе третьего форума Европейского политического сообщества в испанской Гранаде. Беседа политиков прошла в кулуарах мероприятия. В СМИ появились фотографии лидеров, однако информации о теме их беседы нет.

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Делегация Армении, главой которой стал Пашинян, прибыла в Гранаду для участия в саммите, а также для встречи с президентом Азербайджана Ильхмамом Алиевым. При этом 4 октября Алиев отказался от поездки в Испанию, сославшись на «деструктивную позицию Парижа» и несогласие Германии и Франции провести встречу на территории Турции.

Тем временем Пашинян, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и председатель Европейского совета Шарль Мишель договорились провести встречу в Гранаде, чтобы обсудить действия Евросоюза, необходимые для нормализации отношений между Ереваном и Баку.

Ранее, 19 сентября, минобороны Азербайджана в результате антитеррористических мероприятий взяло под контроль Нагорный Карабах и потребовало полного вывода оттуда армянских военнослужащих. На следующий день стороны договорились о полном прекращении боевых действий.

21 сентября в Евлахе состоялась встреча между армянами Карабаха и делегатами Азербайджана. 4 октября Пашинян заявил о готовности заключить соглашение о мире с Азербайджаном.

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