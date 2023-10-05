Пашинян и Зеленский встретились на форуме в Гранаде

Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился и провел короткую беседу с украинским президентом Владимиром Зеленским в ходе третьего форума Европейского политического сообщества в испанской Гранаде. Об этом 5 октября сообщил портал 24News.

Беседа политиков прошла в кулуарах мероприятия. В СМИ появились фотографии лидеров, однако информации о теме их беседы нет.

Делегация Армении, главой которой стал Пашинян, прибыла в Гранаду для участия в саммите, а также для встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, уточняет «Газета.Ru».

При этом 4 октября Алиев отказался от поездки в Испанию, сославшись на «деструктивную позицию Парижа» и несогласие Германии и Франции провести встречу на территории Турции. Тем временем Пашинян, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и председатель Европейского совета Шарль Мишель проведут встречу в Гранаде, чтобы обсудить действия Евросоюза, необходимые для нормализации отношений между Ереваном и Баку.

Как отмечал Мишель, ЕС призывает Армению и Азербайджан к взаимному признанию территориальной целостности стран.

Ранее, 19 сентября, минобороны Азербайджана в результате антитеррористических мероприятий взяло под контроль Нагорный Карабах и потребовало полного вывода оттуда армянских военнослужащих. На следующий день стороны договорились о полном прекращении боевых действий.

21 сентября в Евлахе состоялась встреча между армянами Карабаха и делегатами Азербайджана. 4 октября Пашинян заявил о готовности заключить соглашение о мире с Азербайджаном.