Путин поздравил премьера Бангладеш со значимым этапом в строительстве АЭС

Президент России Владимир Путин поздравил генерального директора агентства МАГАТЭ Рафаэля Гросси, бангладешского премьер-министра Шейх Хасину и всех участников церемонии по случаю завоза ядерного топлива на площадку АЭС «Руппур» со значимым этапом строительства первой атомной электростанции в Бангладеш.

Президент подчеркнул, что этот флагманский проект отвечает интересам двух стран и способствует дальнейшему углублению взаимовыгодного сотрудничества, а также вносит значимый вклад в развитие экономики и укрепление энергетической безопасности республики Бангладеш.

«На протяжении всего времени строительства станции мы с госпожой Шейх Хасиной постоянно держали, да и продолжаем держать реализацию проекта «Руппур» на личном контроле», — отметил президент.

Путин добавил, что «Росатом» одновременно возводит сразу два энергоблока общей мощностью в 2400 мегаватт. Физический запуск первого блока будет осуществлен уже в 2024 году, второго — в 2025-м. После выхода в эксплуатацию станция сможет обеспечивать Бангладеш 10% от его энергетических потребностей.

«Ежедневно на стройке задействовано более 20 тыс. человек, большинство из которых, об этом тоже говорили, — это граждане Бангладеш», — подчеркнул президент.

Президент обратился и к Рафаэлю Гроссии. Он поблагодарил МАГАТЭ за сопровождение работ по возведению АЭС и отметил, что «подготовка ее к эксплуатации осуществляется при четком соблюдении правил и рекомендаций» агентства.

«Думаю, принимающий участие в нашей церемонии господин Гросси может засвидетельствовать, что предусмотренные на «Руппуре» системы физической защиты являются надежными и современными», — сказал российский лидер.

Директор фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с «Известиями» отметил, что для Бангладеш это знаковое событие, поскольку республика входит в историю как одно из государств, которое имеет атомные станции.

«Таких государств в мире не так много. И Бангладеш в их числе», — указал он.

Он выразил уверенность, что все знают о мировом лидерстве «Росатома» в этой сфере.

«Мы отдаем и финансирование, осуществляем полный цикл строительства, эксплуатации, поставки ядерного топлива вплоть до вывода эксплуатации. Поэтому здесь «Росатом» обеспечивает полный жизненный цикл работы атомной станции», — подчеркнул Пикин.

Ранее, 8 сентября, министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с премьер-министром Бангладеша в ходе своего визита в страну. После беседы с госпожой Хасиной российский министр побывал в доме-музее лидера борьбы за независимость, отца-основателя Бангладеш Муджибура Рахмана и возложил венок к его мозаичному портрету.

Строительство первого энергоблока станции началось 30 ноября 2017 года, второго — 14 июля 2018 года.

Тогда в торжественной церемонии заливки первого бетона в основание будущего энергоблока принимали участие премьер-министр страны Шейх Хасина, вице-премьер правительства России по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов, а также первый заместитель генерального директора по операционному управлению госкорпорации «Росатом» Александр Локшин.