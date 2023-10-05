Суд в Азербайджане арестовал экс-глав Нагорного Карабаха и экс-главу парламента

Суд в Азербайджане арестовал экс-глав Нагорного Карабаха Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна, а также экс-главу парламента Давида Ишханяна на четыре месяца. Об этом 5 октября сообщает APA.

По данным агентства, Гукасян был представлен на судебном процессе под председательством судьи Ульвии Шукуровой. Дела Саакяна и бывшего спикера парламента сепаратистского режима Ишханяна были рассмотрены под председательством судьи Азера Тагиева.

Гукасян занимал пост президента Нагорного Карабаха в 1997–2007 годах, Саакян руководил непризнанной республикой следующие 13 лет. О задержании трех политиков агентство писало 3 октября.

Ранее в этот день сообщалось о задержании экс-главы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Араика Арутюняна. Он был задержан 3 октября в Степанакерте (Ханкенди) по нескольким обвинениям. В их числе — «ведение агрессивной войны» на территории Азербайджана, а также подготовка и финансирование наемников.

Служба госбезопасности и Генпрокуратура Азербайджана продолжают следственно-оперативные мероприятия.

30 сентября стало известно, что в Азербайджане задержан экс-министр иностранных дел и помощник президента НКР Давид Бабаян. Он был осужден 28 октября 2020 года по ряду статей Уголовного кодекса республики, в том числе о планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны.

Минобороны Азербайджана 19 сентября объявило о начале антитеррористических мероприятий локального характера в Нагорном Карабахе. На следующий день стороны договорились о полном прекращении боевых действий.

На фоне этого 21 сентября в Евлахе состоялась встреча между армянами Карабаха и делегатами Азербайджана. По их итогам азербайджанская сторона заявила, что встреча поможет прийти к заключению мирного договора между Баку и Ереваном. 4 октября о готовности заключить соглашение о мире с Азербайджаном заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По состоянию на 2 октября 100 520 вынужденных переселенцев из региона прибыли в Армению.