Рядовой Касимов помог подразделению удержать стратегический рубеж

Рядовой Алимухан Касимов действовал в подразделении, которое удерживало рубеж, оказавшийся под прессом ВФУ, когда возникла угроза прорыва обороны. О новых подвигах российских военнослужащих в зоне спецоперации в четверг, 5 октября, рассказали в Минобороны РФ.

Оценив обстановку, Касимов скрытно выдвинулся во фланг наступающего противника. Дождавшись подхода врага на достаточно близкое расстояние, рядовой точными выстрелами из стрелкового оружия заставил вражескую пехоту залечь.

Под плотным огнем подразделения, в котором действовал Касимов, пехота вооруженных формирований Украины (ВФУ) начала спешно отступать. В этот момент противник открыл по позициям ВС РФ артиллерийский огонь. Из-за этого несколько боевых товарищей Касимова получили осколочные ранения. Рискуя жизнью, он эвакуировал их в безопасное место и оказал первую помощь.

Благодаря действиям рядового Касимова противник понес значительные потери, а удерживаемые российскими военнослужащими рубежи обороны остались непоколебимы.

Тем временем рядовой Анатолий Шанченко в маневренной группе оборонял один из населенных пунктов в составе батальонной тактической группы. Находясь на переднем крае обороны, он обнаружил скрытые перемещения противника, действующего вблизи от поселка.

Рядовой пристально наблюдал и обнаружил, что неприятель собирает силы для штурма. Тогда он передал координаты позиций противника на командный пункт группировки, и по району сосредоточения вооруженных формирований Украины был нанесен артиллерийский удар. Понеся существенные потери, враг отступил.

Днем ранее, 4 октября, в Минобороны рассказали, как капитан Рожков ценой собственной жизни спас товарищей в бою. В один из моментов сражения, оценив обстановку и численное превосходство противника, капитан Рожков решил отвести отряд на запасные позиции, оставшись прикрывать отходящий личный состав.

В тот же день корреспондент «Известий» Леонид Китрарь побеседовал с артиллеристами расчета РСЗО «Ураган». Они рассказали, почему особое внимание бойцы уделяют контрбатарейной работе.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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