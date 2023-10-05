Реклама
Прямой эфир
Мир
В Италии допустили начало мирных переговоров между Москвой и Киевом уже весной
Экономика
Стоимость нефти Brent опустилась ниже $86 за баррель впервые с августа
Общество
Владимир Путин поздравил учителей с профессиональным праздником
Мир
В Польше заявили о мести Запада Украине в случае потери контроля
Мир
Госдеп США одобрил продажу Испании ЗРК Patriot почти на $3 млн
Мир
В 2024 году российские туристы смогут доехать до Сухума на «Ласточке»
Мир
Путин на встрече с Бжанией поздравил народ Абхазии с прошедшим Днем независимости
Армия
Расчеты миномета «Тюльпан» уничтожили укрепрайон наемников ВСУ
Экономика
Число кафе в новостройках в Москве выросло на 50%
Общество
В российских школах выявили нехватку математиков и физиков
Мир
На Украине планируют отказаться от понятия «инвалидность»
Общество
Синоптики спрогнозировали москвичам в четверг дождь и до +15 градусов
Спорт
В Госдуме не исключили возврат российских сборных к турнирам под эгидой ФИФА
Экономика
Совфед предложил кабмину обязать заводы ставить клеймо на бутылки для алкоголя
Сюжет:

Рядовой Касимов помог подразделению удержать стратегический рубеж

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Рядовой Алимухан Касимов действовал в подразделении, которое удерживало рубеж, оказавшийся под прессом ВФУ, когда возникла угроза прорыва обороны. О новых подвигах российских военнослужащих в зоне спецоперации в четверг, 5 октября, рассказали в Минобороны РФ.

Оценив обстановку, Касимов скрытно выдвинулся во фланг наступающего противника. Дождавшись подхода врага на достаточно близкое расстояние, рядовой точными выстрелами из стрелкового оружия заставил вражескую пехоту залечь.

Под плотным огнем подразделения, в котором действовал Касимов, пехота вооруженных формирований Украины (ВФУ) начала спешно отступать. В этот момент противник открыл по позициям ВС РФ артиллерийский огонь. Из-за этого несколько боевых товарищей Касимова получили осколочные ранения. Рискуя жизнью, он эвакуировал их в безопасное место и оказал первую помощь.

Благодаря действиям рядового Касимова противник понес значительные потери, а удерживаемые российскими военнослужащими рубежи обороны остались непоколебимы.

Тем временем рядовой Анатолий Шанченко в маневренной группе оборонял один из населенных пунктов в составе батальонной тактической группы. Находясь на переднем крае обороны, он обнаружил скрытые перемещения противника, действующего вблизи от поселка.

Рядовой пристально наблюдал и обнаружил, что неприятель собирает силы для штурма. Тогда он передал координаты позиций противника на командный пункт группировки, и по району сосредоточения вооруженных формирований Украины был нанесен артиллерийский удар. Понеся существенные потери, враг отступил.

Холодный просчет: ВФУ концентрируют свои силы в районе Артемовска
Это уже остановило украинские попытки наступления в Запорожской области, сообщили источники «Известий»

Днем ранее, 4 октября, в Минобороны рассказали, как капитан Рожков ценой собственной жизни спас товарищей в бою. В один из моментов сражения, оценив обстановку и численное превосходство противника, капитан Рожков решил отвести отряд на запасные позиции, оставшись прикрывать отходящий личный состав.

В тот же день корреспондент «Известий» Леонид Китрарь побеседовал с артиллеристами расчета РСЗО «Ураган». Они рассказали, почему особое внимание бойцы уделяют контрбатарейной работе.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023