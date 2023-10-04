Артиллеристы расчета РСЗО «Ураган» рассказали «Известиям» о контрбатарейной борьбе

Артиллерийские расчеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» Восточного военного округа (ВВО) уничтожают укрепрайоны и скопления боеприпасов и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Корреспондент «Известий» Леонид Китрарь 4 октября побеседовал с артиллеристами расчета РСЗО и узнал, почему особое внимание бойцы уделяют контрбатарейной работе.

«Ураган» — это, конечно, не «Град», ракеты сильно больше и тяжелее, поэтому перезарядиться вручную невозможно. Процесс занимает немало времени, а делать всё нужно очень быстро, потому что в таком положении машина, наверное, наиболее уязвима», — рассказал журналист.

По словам командира боевой машины с позывным Атлет, контрбатарейная борьба в самом разгаре, работают в основном по таким целям, как склады боеприпасов, скопления живой силы, легкобронированная техника. Противник, по его оценкам, не расслабляется и не дает терять бдительность российской стороне.

«Боевая машина показывает себя в бою очень хорошо. Я принимаю от командира цели, дальность, направление. Передаю наводчику, который наводит орудие, — и всё, дальше уже контролирую. Получается, раза два стрельнули — и меняем позицию. За сутки раз десять можем сменить. Кочуем. Кочующая артиллерия получается», — добавил Атлет.

Наводчик с позывным Сызган признался, что выезжать на работу по целям стали чуть реже, до этого работали чаще.

«Благодаря нашим системам ПВО стало меньше прилетов. Большую часть ракет сбивают. Стали замечать, часто очень HIMARS (американская РСЗО. — Ред.) прилетают, иногда еще М777 (155-миллиметровая гаубица. — Ред.), — отметил Сызган.

Он добавил, что с момента получения цели до момента, когда произведен выстрел и расчет покинул огневую позицию, примерно проходит около десяти минут.

«То есть доехать до огневой, развернуть машину в огневое положение, сориентировать по основному направлению стрельбы, подождать координаты цели, команды «Огонь!», выполнить цель, скорректировать цель, если нужно, если нет — покинуть огневую позицию. Такой алгоритм — десять минут — это норма», — сообщил наводчик.

В августе корреспондент «Известий» Кирилл Ольков побывал на огневой позиции расчета реактивной системы залпового огня «Торнадо» и показал видео боевой работы военнослужащих. Артиллеристы 29-й армии ВС РФ успешно поражают живую силу и технику противника под Угледаром.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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