Путин оценил позитивную динамику в развитии отношений РФ и Абхазии

Двусторонние отношения РФ и Абхазии развиваются хорошо, сотрудничество ведется по разным направлениям, работают более 200 совместных предприятий, отметил президент РФ Владимир Путин на встрече с коллегой из Абхазии Асланом Бжанией 4 октября.

«У нас в целом ситуация развивается хорошо, у нас рост товарооборота за прошлый год 73%. 64 региона Российской Федерации поддерживают отношения с Абхазией по очень разным направлениям. Больше 200 предприятий совместных работают, надеюсь, будут работать дальше», — сказал российский лидер.

Путин также отметил, что все мероприятия по программе адаптации к экономическим и социальным условиям работы в России развиваются, как и совместная программа развития социально-экономической сферы Абхазии.

Бжания, в свою очередь, заявил, что с удовлетворением отмечает, как в последнее время двусторонним отношениям придан дополнительный импульс.

«Идет процесс гармонизации, в рамках гармонизации сделано очень много, предстоит еще сделать очень много. Поэтому это то, что сближает наши позиции в рамках создания единого социально-экономического пространства и оборонного пространства», — сказал он.

В сентябре Абхазия отпраздновала День независимости и День победы в войне с Грузией. Корреспондент «Известий» Валентин Логинов пообщался с местными жителями и посмотрел, какой она стала.

30 сентября на сайте Кремля была опубликована поздравительная телеграмма президента России в адрес главы Абхазии Аслана Бжании. Путин поздравил коллегу с национальным праздником — Днем победы и независимости и подчеркнул союзнический дух двусторонних отношений.

Ранее в этот день секретарь Совета безопасности республики Сергей Шамба допустил возможность участия Абхазии в Союзном государстве России и Белоруссии. По мнению политика, чтобы реализовать эту цель, нужно выстроить отношения с Минском. Шамба подчеркнул, что для этого нужен интерес с обеих сторон, поэтому стоит начать с экономического сотрудничества.