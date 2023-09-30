Путин поздравил главу Абхазии с Днем победы и независимости

Президент России Владимир Путин поздравил главу Абхазии Аслана Бжанию с национальным праздником — Днем победы и независимости. Поздравительная телеграмма опубликована 30 сентября на сайте Кремля.

«Тридцать лет назад абхазский народ в упорной борьбе отстоял свое законное право на свободную, мирную жизнь», — отметил Путин.

Он также подчеркнул союзнический дух двусторонних отношений. Президент сообщил, что дальнейшее укрепление российско-абхазских связей на всех направлениях отвечает общим интересам стран.

Путин подтвердил, что Россия будет продолжать помогать правительству и народу Абхазии решать актуальные социально-экономические задачи и обеспечивать национальную безопасность.

Ранее в этот день секретарь Совета безопасности республики Сергей Шамба допустил возможность участия Абхазии в Союзном государстве России и Белоруссии. По мнению политика, чтобы реализовать эту цель, нужно выстроить отношения с Минском. Шамба подчеркнул, что для этого нужен интерес с обеих сторон, поэтому стоит начать с экономического сотрудничества.

До этого, 26 августа, в 15-ю годовщину независимости Абхазии Бжания поблагодарил Путина за поддержку республики до и после ее признания. Бжания подчеркнул что выражает благодарность от всего абхазского народа.

26 августа 2008 года после нападения Грузии на Цхинвал Россия признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Власти России много раз говорили, что признание независимости двух бывших грузинских автономий не может быть пересмотрено.