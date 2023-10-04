Пашинян заявил, что подаст в отставку, если это нормализует ситуацию

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подаст в отставку в случае уверенности, что это решит все проблемы в стране. Об этом он сказал 4 октября в парламенте страны в ответ на вопрос депутата от блока «Армения» Мгера Саакяна.

«Если моим уходом все вызовы будут нейтрализованы, то я это сделаю. Я не цепляюсь за кресло. Но все мои анализы показывают, что в таком случае [отставки] произойдет обратное», — ответил Саакяну премьер-министр.

Вопрос депутата касался сохранения Пашиняном своего поста после того, как страна «получила войну и поражение». Саакян призвал премьер-министра «уходить», отметив, что тот поставил Армению «перед еще большими вызовами» и реализовал «разрушительную для нации политику».

4 октября в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе Пашинян заявил в парламенте, что готов заключить соглашение о мире с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. При этом делегация Армении не отказывается от поездки в Гранаду, где в четверг должна была пройти встреча с представителями Азербайджана, Франции, Германии и Европейского союза.

Между тем в конце сентября Hraparak сообщила, что Пашинян не планирует подавать в отставку из-за ситуации в Нагорном Карабахе. По данным газеты, он сообщил об этом узкому кругу лиц на фоне проходящих в стране протестов с требованиями отправить его в отставку и спасти Нагорный Карабах.

Хотя в том же месяце на фоне антитеррористических мероприятий Азербайджана в Нагорном Карабахе в Армении прошли многодневные протесты против действий Пашиняна и его правительства, им сопутствовали массовые задержания протестующих.

20 сентября бывший вице-спикер парламента страны, представитель партии армянской оппозиции «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян заявил о начале процесса отстранения от власти премьер-министра Армении его правительства. Он рассказал, что для этого совместно с оппозиционными партиями разработан поэтапный план.

19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористических мероприятий локального характера в Нагорном Карабахе. На следующий день было достигнуто соглашение о расформировании и разоружении армии Нагорного Карабаха, а также выводе оттуда тяжелой техники. Стороны договорились полностью прекратить боевые действия с 13:00 20 сентября. Жители Нагорного Карабаха стали покидать территорию. На данный момент из региона в Армению переехало более 100 тыс. жителей.

Отношения Армении и Азербайджана обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В 1992–1994 годах Баку утратил контроль над Карабахом в ходе военного конфликта.