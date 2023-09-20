Оппозиция Армении заявила о начале процесса импичмента Пашиняна

Оппозиция Армении 20 сентября заявила о начале процесса отстранения от власти премьер-министра страны Никола Пашиняна и его правительства.

«Мы разработали программу действий, конечная цель которой — отстранение от власти действующего режима», — заявил на митинге оппозиции перед зданием правительства Армении бывший вице-спикер парламента страны, представитель партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян, его слова приводит «Sputnik Армения» в Telegram.

По его словам, оппозиционные силы решили сформировать национальный комитет, который будет ответственен за процесс.

Совместно с оппозиционными партиями разработан поэтапный план отстранения Пашиняна и его команды от власти, добавил он.

Виновником конфликта в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике (НКР) является армянский премьер-министр Пашинян, заявил 20 сентября начальник управления международного сотрудничества Государственного университета управления Игорь Поляченко. По его мнению, Армения, подписав в Праге четырехстороннее соглашение, зафиксировала факт признания НКР территорией Азербайджана на бумаге. Таким образом, Пашинян стал инициатором очередной драмы армянского народа, добавил эксперт.

Накануне в Ереване из-за обострения ситуации в Нагорном Карабахе начались протесты против Пашиняна с требованием об отставке. Граждане обвиняют его в предательстве и требуют признать республику.

Тогда же минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Нагорном Карабахе. Так, над Степанакертом были замечены ударные дроны армии Азербайджана, а в окрестностях города были слышны взрывы.

Позднее этим же днем в МИД Азербайджана заявили, что единственным путем к миру в регионе является полный вывод армянских военнослужащих из Нагорного Карабаха.

Отношения Армении и Азербайджана обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.