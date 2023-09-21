СМИ узнали об отсутствии планов Пашиняна уйти в отставку из-за событий в Карабахе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян не намерен подавать в отставку ни из-за ситуации с Нагорным Карабахом, ни из-за каких-либо других обстоятельств. Об этом сообщила армянская газета «Грапарак» в четверг, 21 сентября.
По данным издания, армянский премьер заявил об этом узкому кругу лиц, в частности, своим соратникам по партии «Гражданский договор» во время протестов тысяч армян в Ереване, требующих спасти Нагорный Карабах и выступающих за отставку Пашиняна, передает «Газета.Ru».
«Накануне поздно вечером, когда тысячи граждан протестовали, требуя отставки Пашиняна, Никол Пашинян собрал свой небольшой кружок и провел c ними всю ночь. Он сообщил команде <…>, что не отдаст власть ни при каких обстоятельствах, сохранит ее любой ценой», — сообщается в статье.
Также авторы материала отметили, что на фоне протестов в Ереване премьер Армении «отправил свою семью на дачу на Севане под усиленный надзор».
19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Нагорном Карабахе. На следующий день было достигнуто соглашение о расформировании и полном разоружении армии Нагорного Карабаха и выводе оттуда тяжелой техники.
Из-за обострения ситуации в регионе 20 сентября в Ереване начались протесты против премьер-министра Армении Никола Пашиняна с требованием о его отставке. Граждане обвинили его в предательстве и потребовали признать республику.
Комментируя ситуацию, начальник управления международного сотрудничества Государственного университета управления Игорь Поляченко заявил, что виновником конфликта в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике (НКР) является Пашинян. По его мнению, Армения, подписав в Праге четырехстороннее соглашение, зафиксировала факт признания НКР территорией Азербайджана на бумаге. Таким образом, армянский премьер-министр стал инициатором очередной драмы армянского народа, добавил эксперт.
Отношения Армении и Азербайджана обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.