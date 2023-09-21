СМИ узнали об отсутствии планов Пашиняна уйти в отставку из-за событий в Карабахе

«Грапарак»: на фоне событий в Карабахе Пашинян заявил, что не уйдет в отставку

21 сентября 2023, 10:47 0

Фото: REUTERS/Sputnik/Mikhail Metzel/Pool