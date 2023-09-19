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В Ереване начались протесты против Пашиняна

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Фото: РЕН ТВ
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Из-за обострения ситуации в Нагорном Карабахе в Ереване начались протесты против премьер-министра Армении Никола Пашиняна с требованием об отставке. Об этом во вторник, 19 сентября, сообщил в своем Telegram-канале «Sputnik Армения».

Граждане страны обвиняют премьер-министра в предательстве и требуют признать Нагорный Карабах. Протестующие перекрыли все въезды на площадь Республики в Ереване. Движение в районе проведения протестов остановлено, а прилегающие улицы заблокированы.

По официальным данным, в Ереване возле здания правительства ситуация крайне напряженная. Протестующие пытаются прорваться через полицейские кордоны, кидают в силовиков бутылки.

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Ранее в этот же день минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Нагорном Карабахе. Так, над Степанакертом были замечены ударные дроны армии Азербайджана, а в окрестностях города были слышны взрывы.

Позднее этим же днем в МИД Азербайджана заявили, что единственным путем к миру в регионе является полный вывод армянских военнослужащих из Нагорного Карабаха. Между тем министерство обороны Армении заявило, что Вооруженные силы (ВС) страны не присутствуют в Нагорном Карабахе, а в пресс-службе минобороны непризнанной НКР сообщили, что ВС Азербайджана ведут огонь по всей линии соприкосновения.

На фоне происходящих событий официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что Москва встревожена резкой эскалацией ситуации в Нагорном Карабахе.

Ранее, 12 сентября, президент России Владимир Путин отметил, что армяно-азербайджанский конфликт, который затрагивает статус Нагорного Карабаха, решен «и это решение сегодняшнего армянского руководства», которое признало суверенитет Баку над территорией. Он сказал, что российская сторона, выполнявшая миротворческую роль в конфликте соседствующих республик, предлагала собственные варианты урегулирования, но Ереван не соглашался на них.

Отношения Армении и Азербайджана обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

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