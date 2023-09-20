Эксперт назвал Пашиняна виновником конфликта в Нагорном Карабахе

Виновником конфликта в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике (НКР) является премьер-министр Армении Никол Пашинян. Об этом 20 сентября заявил «Известиям» начальник управления международного сотрудничества Государственного университета управления Игорь Поляченко.

«Подписав в Праге четырехстороннее соглашение, Армения зафиксировала факт признания НКР территорией Азербайджана на бумаге. Таким образом, нынешний руководитель Армении Никол Пашинян, имеющий имидж популиста и ярого борца с коррупцией, стал виновником очередной драмы армянского народа», — отметил Поляченко.

По его словам, в результате действий своего руководства Армения продолжает терять влияние и контролируемое пространство, а также своей позицией закладывает риски для новых конфликтов.

«Естественно, такое действие нынешних властей Армении и прежде всего Пашиняна вызывает вопрос, в чьих интересах он действует и в какое будущее ведет Армению», — указал эксперт.

Поляченко отметил, что приход Пашиняна к власти в Армении вызвал вопросы о самостоятельности его фигуры и отсутствия влияния со стороны таких западных держав, как США и Франция.

19 сентября минобороны Азербайджана объявили о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Нагорном Карабахе. По данным минздрава НКР на тот день, в ходе проведения операции 80 человек были ранены, а пятеро погибли. В МИД Азербайджана заявили, что единственным путем к миру в регионе является полный вывод армянских военнослужащих из Нагорного Карабаха.

На следующий день было достигнуто соглашение о расформировании и полном разоружении армии Нагорного Карабаха и выводе оттуда тяжелой техники. Стороны договорились о полном прекращении боевых действий с 13:00 20 сентября.

Тогда же отдел по связям с общественностью минобороны Армении сообщил, что количество погибших из-за операции Азербайджана в Нагорном Карабахе увеличилось до 32. Число раненых превысило 200 человек.

В Минобороны РФ 20 сентября сообщили, что при помощи российского миротворческого контингента было эвакуировано более 2 тыс. человек мирного населения, из них 1049 человек — дети. Все эвакуированные обеспечены местами для временного проживания и горячим питанием. Кроме того, врачи-специалисты медицинского отряда специального назначения оказывают помощь жителям, получившим ранения.

Отношения Армении и Азербайджана обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.