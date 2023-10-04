Акула набросилась на женщину и прокусила ей бедро в Австралии
Во время купания у пляжа Бичпорта в Австралии акула напала на женщину и прокусила ей бедро, о чем сообщает ABC News.
«Акула сначала укусила ее за ногу, а затем еще раз атаковала. На месте укуса осталась большая рваная рана», — передает издание слова мужчины, который работал на пристани на момент инцидента, который произошел 2 октября.
Выбраться из воды женщине помогли другие пловцы, которые вместе с работниками пляжа оказали ей первую помощь до прибытия врачей. В больницу ее доставили с серьезными травмами.
Местные жители были шокированы инцидентом, так как до этого ни разу не видели акул у берегов Бичпорта. Рыбаки и владельцы судов начали поиски напавшего животного, отмечается в материале.
Ранее, 13 сентября, в Египте акула напала на человека. Инцидент произошел на курорте Даха в 100 км к северу от Шарм-эш-Шейха. Согласно данным El Manshar, в результате происшествия девушка потеряла руку.