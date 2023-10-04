Президент США Джо Байден предпочитает тратить бюджетные средства не на своих граждан, а на коррупционных украинских чиновников. Такое мнение в разговоре с «Известиями» 4 октября выразил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что с ноября текущего года правительство Украины может столкнуться с проблемой выплаты зарплат государственным служащим из-за задержки финансирования со стороны США.

Как отметил Чепа, бывший спикер палаты представителей США Кевин Маккарти был вынужден покинуть свой пост, так как выступал с необходимостью жесткого анализа средств, потраченных на Украину.

«Сегодня большое количество политиков вынуждены высказывать свое недовольство огромными затратами, которые несут страны на поддержание развязанного ими же конфликта», — резюмировал депутат.

3 октября стало известно, что Украина лишилась суммы в две трети доходов из-за отказа США включить помощь в бюджет. К такому выводу пришли благодаря данным о бюджете Украины на 2023 год, доход за который должен быть равен примерно 1,33 трлн гривен ($36 млрд).

Ранее, 1 октября, Байден подписал закон о продлении финансирования правительства на 45 дней (до 17 ноября 2023-го), в который не входит помощь Украине. Таким образом в Штатах была предотвращена приостановка работы правительства. При этом тогда американский лидер тогда заявил, что Вашингтон «ни при каких обстоятельствах» не прекратит поддержку Киева.

Еще в августе кандидат от Республиканской партии на президентских выборах США в 2024 году Вивек Рамасвами заявил, что участие Вашингтона в украинском конфликте может быть связано с коррупцией семьи американского лидера.

Тогда же член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор-Грин указала, что более 300 американцев умирает каждый день из-за приграничной политики Байдена, что делает непозволительным продолжение финансирования Киева.