В СМИ назвали проблемы Украины из-за задержки финансирования со стороны США

Украина уже в ноябре может столкнуться с проблемой выплаты зарплат госслужащим в случае задержки финансирования со стороны США. Об этом во вторник, 3 октября, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на украинских чиновников.

Издание пишет, что министерство финансов Украины подготовилось к потенциальным задержкам финансовой помощи от Вашингтона из-за борьбы с шатдауном в США.

«Однако после ноября правительство может быть вынуждено принять решение о том, какие услуги или зарплаты сократить, или стоит попытаться взять кредит», — говорится в статье.

По словам американского чиновника, Агентство США по международному развитию (USAID) планирует обработать платеж на сумму $1,15 млрд по программе Всемирного банка, но только при условии, что Украина сможет предоставить доказательства, что полученные ранее средства были потрачены надлежащим образом.

При этом источник издания отмечает, что в случае, если Киев перестанет получать деньги от Вашингтона, украинский президент Владимир Зеленский рискует столкнуться с еще большей критикой со стороны конкурирующих фракций.

Ранее, 3 октября, стало известно, что Украина лишилась суммы в две трети доходов из-за отказа США включить помощь в бюджет. К такому выводу удалось прийти благодаря данным о бюджете Украины на 2023 год, доход за который должен быть равен примерно 1,33 трлн гривен ($36 млрд).

1 октября президент США Джо Байден подписал закон о продлении финансирования правительства на 45 дней (до 17 ноября 2023-го), в который не входит помощь Украине. Таким образом, в Штатах была предотвращена приостановка работы правительства. При этом американский лидер тогда заявил, что Вашингтон «ни при каких обстоятельствах» не прекратит поддержку Киева.

Политолог-американист Малек Дудаков заявил 2 октября, что помощь Киеву со стороны Вашингтона, которая не вошла в закон о временном финансировании правительства США, продолжится, но в меньшем объеме. При этом, по его мнению, республиканцы будут пытаться этому помешать, поскольку внутри партии тоже имеется раскол.

3 октября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что у американской администрации денежных средств для Киева хватит только на пару месяцев. По словам Кирби, США располагают еще «несколькими миллиардами долларов» для оказания помощи Украине.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.