Ставки по ипотеке выросли до 23%

Ставки по ипотеке в России выросли до рекордных 23%. Об этом «Известиям» рассказали в федеральной компании «Этажи».

«За последнюю неделю многие банки вновь подняли ставки по ипотеке, часть кредитных организаций готова выдавать ипотеку по ставке 23% годовых, а средняя одобренная ставка с начала июля составляет уже 18,9%, однако спрос даже по таким ставкам еще сохраняется», — отметила заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

По ее словам, многие из тех, кто сейчас решается оформлять ипотеку, используют различные способы снижения ежемесячных платежей, чтобы сделать их максимально доступными в нынешних условиях кредитования.

«Многие банки сейчас стали активно предлагать покупку более низкой ставки при оплате единовременной комиссии. Это может снизить ежемесячный платеж по ипотеке до разумных пределов даже при высоких ставках», — указала Решетникова.

Например, при стоимости объекта недвижимости 5 млн рублей, ставке 19,1%, первоначальном взносе 2 млн рублей сроком на 30 лет ежемесячный платеж при обычных условиях составит 47 913 рублей, но если заплатить банку единовременную комиссию 6,81% от суммы кредита, уменьшив первоначальный взнос, можно на первый год кредитования получить ставку 11,5%, в этом случае ежемесячный платеж в этот период будет ниже на треть — 31 880 рублей.

«Таким способом снижения ежемесячных платежей часто пользуются те, кто рассчитывает на снижение ипотечных ставок в будущем году и планирует рефинансировать кредит по более выгодным условиям, а также те, кто находится на этапе продажи имеющегося у них жилья и в будущем планируем погасить большую часть задолженности досрочно», — пояснила эксперт.

По словам Решетниковой, сейчас как никогда растет актуальность торга при покупке недвижимости. Это один из самых простых способов снизить платежи по ипотеке. При этом из-за выросших сроков продажи на вторичном рынке квартир средний дисконт в России уже приблизился к 6%.

«Даже скидка в 6% при ставке 18,9% и среднем сроке кредитования около 23 лет снизит ежемесячные платежи по ипотеке на 5,6%, а если скидка будет на уровне 20%, то ежемесячные платежи снизятся почти на 29%. Плюс не стоит забывать, что в будущем при рефинансировании меньшая сумма, оформленная в кредит, даст большую выгоду, поэтому торг при покупке как на вторичном, так и на первичном рынке в ближайшие месяцы будет в тренде», — подытожила Решетникова.

Ранее, 3 июля, глава Сбербанка Герман Греф сравнил программу льготной ипотеки с приемом стимулирующих препаратов, которыми нельзя злоупотреблять. Как отметил Греф, льготная ипотека была нужна, чтобы не позволить российской экономике «схлопнуться» после пандемии коронавируса. Доступность жилья за это время упала примерно на 10%, уточнил он.

В свою очередь, вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко рассказала «Известиям», что сравнение Грефа вполне уместно. Продолжив медицинскую метафору, она отметила, что льготная ипотека, выписанная в апреле 2020 года как антибиотик для спасения строительной отрасли, уже в 2022 году никакой пользы, кроме как вреда, для рынка не приносила.

1 июля руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг рассказал «Известиям», что до конца года выдачи ипотеки продолжат снижаться. По его мнению, на это повлияют сворачивание программы льготной ипотеки и затяжной период высоких ставок по рыночной ипотеке. По его прогнозу, возможно общее снижение выдачи на 35–40%.