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Кевин Маккарти смещен с поста спикера палаты представителей США

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Конгрессмен-республиканец от штата Калифорния Кевин Маккарти смещен с поста спикера палаты представителей конгресса США, о чем стало известно 3 октября. Таковы итоги голосования по резолюции об отстранении Маккарти от должности, которую внесли на рассмотрение нижней палаты американского парламента.

Голосование, при котором 216 голосов высказались за отстранение и 210 против отстранения спикера Маккарти, стало первым случаем в истории, когда палата представителей отстранила своего лидера, отмечает Reuters.

Движимая относительно небольшой группой правых республиканцев во главе с противником Маккарти Мэттом Гетцем, палата представителей сделала это при том, что видимого преемника или альтернативы Маккарти нет.

Гетц был одним из более чем дюжины республиканцев, которые неоднократно голосовали против кандидатуры Маккарти на пост спикера в январе. Гетц также заявлял, что его критика в адрес экс-спикера — «не критика личности, но критика работы». В этот раз он стал инициатором голосования и автором резолюции о его отставке. Причиной подачи инициативы республиканец называет недовольство тем, что его однопартиец пошел на сделку с демократами и обеспечил принятие 45-дневного бюджета, чтобы избежать шатдауна (приостановки работы федерального правительства. — Ред.).

В результате смещения конгрессмена Маккарти с поста его обязанности будет временно исполнять республиканец от штата Северная Каролина Патрик Макгенри.

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Республиканец Мэтт Гетц подал прошение об отставке спикера Маккарти 2 октября. Его резолюция имела приоритет над другими делами палаты представителей, так как является «привилегированной». Согласно правилам палаты, подобные вопросы должны быть рассмотрены в течение двух законодательных дней.

1 октября Гетц заявил, что планирует подать ходатайство об отстранении Кевина Маккарти. Гетц обвинил соратника по партии во лжи палате представителей и президенту США Джо Байдену в связи с принятием решения о финансировании правительства.

До этого, 30 сентября, президент США подписал закон о продлении финансирования правительства на 45 дней (до 17 ноября 2023 года), в который не входит помощь Украине. Таким образом, в США предотвращена приостановка работы правительства. Тогда же Байден заявил, что Вашингтон «ни при каких обстоятельствах» не прекратит поддержку Украины.

29 сентября телеканал CNN со ссылкой на анонимного чиновника сообщил, что Белый дом призвал спикера палаты представителей США Кевина Маккарти вынести на рассмотрение отдельный законопроект, который будет предусматривать выделение средств на нужды Украины.

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