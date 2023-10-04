Реклама
Прямой эфир
Мир
В Италии допустили начало мирных переговоров между Москвой и Киевом уже весной
Экономика
Стоимость нефти Brent опустилась ниже $86 за баррель впервые с августа
Общество
Владимир Путин поздравил учителей с профессиональным праздником
Мир
В Польше заявили о мести Запада Украине в случае потери контроля
Мир
Госдеп США одобрил продажу Испании ЗРК Patriot почти на $3 млн
Мир
В 2024 году российские туристы смогут доехать до Сухума на «Ласточке»
Мир
Путин на встрече с Бжанией поздравил народ Абхазии с прошедшим Днем независимости
Армия
Расчеты миномета «Тюльпан» уничтожили укрепрайон наемников ВСУ
Экономика
Число кафе в новостройках в Москве выросло на 50%
Общество
В российских школах выявили нехватку математиков и физиков
Мир
На Украине планируют отказаться от понятия «инвалидность»
Общество
Синоптики спрогнозировали москвичам в четверг дождь и до +15 градусов
Спорт
В Госдуме не исключили возврат российских сборных к турнирам под эгидой ФИФА
Экономика
Совфед предложил кабмину обязать заводы ставить клеймо на бутылки для алкоголя
Сюжет:

Пушилин: около 500 российских военных находятся в украинском плену

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что в плену на Украине находятся около 500 российских военных. Об этом он сообщил в среду, 4 октября, в эфире телеканала «Соловьев Live».

Пушилин отметил, что эта цифра является приблизительной, поскольку украинская сторона часто не сообщает данные о попавших к ней россиянах. Глава республики указал при этом на то, что раньше между сторонами шел обмен информацией по поводу пленных, однако в настоящее время, по его словам, получать сведения стало гораздо труднее.

При этом он добавил, что боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в российском плену находятся тысячи. «Цифра не сопоставима», — сказал Пушилин.

Найдутся все: в РФ создают международный трибунал по преступлениям Киева
Как Зеленский сделал Украину нацистской и кто ответит за тысячи деяний против нацменьшинств в этой стране

1 октября офицер-инструктор группировки войск «Юг» ВС РФ с позывным Аид рассказал, что в ВСУ стараются добивать побывавших в плену военных. Это, как он пояснил, делается, чтобы не допустить утечки информации.

29 сентября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сказал, что украинское контрнаступление породило феномен, когда брошенные в наступление солдаты ВСУ добровольно сдаются в плен. По его словам, в среднем за один день в плен добровольно сдаются от двух до пяти бойцов Украины.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023