Пушилин: около 500 российских военных находятся в украинском плену

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что в плену на Украине находятся около 500 российских военных. Об этом он сообщил в среду, 4 октября, в эфире телеканала «Соловьев Live».

Пушилин отметил, что эта цифра является приблизительной, поскольку украинская сторона часто не сообщает данные о попавших к ней россиянах. Глава республики указал при этом на то, что раньше между сторонами шел обмен информацией по поводу пленных, однако в настоящее время, по его словам, получать сведения стало гораздо труднее.

При этом он добавил, что боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в российском плену находятся тысячи. «Цифра не сопоставима», — сказал Пушилин.

1 октября офицер-инструктор группировки войск «Юг» ВС РФ с позывным Аид рассказал, что в ВСУ стараются добивать побывавших в плену военных. Это, как он пояснил, делается, чтобы не допустить утечки информации.

29 сентября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сказал, что украинское контрнаступление породило феномен, когда брошенные в наступление солдаты ВСУ добровольно сдаются в плен. По его словам, в среднем за один день в плен добровольно сдаются от двух до пяти бойцов Украины.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.