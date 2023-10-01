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Российский военный рассказал об отношении в ВСУ к побывавшим в плену украинцам

«РИА Новости»: в ВСУ стараются добивать попадающих в плен своих солдат
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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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В Вооруженных силах Украины (ВСУ) стараются добивать побывавших в плену военных. Об этом 1 октября сообщил офицер-инструктор группировки войск «Юг» ВС РФ с позывным Аид.

«Пленных своих, которых берут [российские военные], они максимально добивают, чтобы никто ничего из них не рассказал», — сообщил боец «РИА Новости».

По его словам, своих военных, побывавших в плену, украинская армия старается уничтожать еще у линии фронта. Это делается, чтобы не допустить утечки информации.

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Ранее, 30 сентября, пленный военнослужащий ВСУ сообщил, что в украинской армии насчитываются десятки дезертиров. По его словам, на дезертирство решаются солдаты, которые уже побывали в бою и увидели, что происходит на фронте. Боец отметил, что уже около 50 солдат ВСУ решились самовольно покинуть позиции.

За два дня до этого, 28 сентября, подполковник в отставке Андрей Марочко сообщил, что в Луганской Народной Республике (ЛНР) двое украинских военных застрелили сослуживца, когда он попытался помешать им сдаться в плен войскам РФ.

Во время допроса выживших выяснилось, что убитый боевик хвастался участием в пытках мирного населения оккупированной части ЛНР. До этого, 17 августа, корреспондент «Известий» показал сдачу в плен боевиков ВСУ при помощи радиостанции в районе Донецка. Отмечалось, что один из украинских военных увидел пост о возможности сдаться в плен, но сослуживцы только посмеялись над ним. Но после того как он погиб в ходе боя, украинские солдаты поменяли мнение. Боевики выяснили, что попросить о сдаче в плен можно через радиостанцию, что впоследствии они и сделали.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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