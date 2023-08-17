«Известия» показали сдачу в плен военных ВСУ с помощью рации

Корреспондент «Известий» Станислав Григорьев 17 августа показал, как бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдаются в плен при помощи радиостанции.

Один из украинских военнослужащих рассказал, что его напарник прочитал в социальной сети пост о том, как сдаться в плен. Бойцы лишь посмеялись с этого, однако после начала сражений они изменили мнение на этот счет, поскольку солдат, который прочитал статью об этом, погиб.



Боевики выяснили, что попросить о сдаче в плен можно через радиостанцию, что в последствии они и сделали.



«Мы связались. Нам объяснили, прочитали инструкцию, как выйти в плен без повреждений», — поделился украинский военный.



Российский военнослужащий с позывным Неман рассказал о том, как происходит процесс сдачи в плен.



«Поднимаешь белую тряпку. После того, как ты поднял белую тряпку, мы тебя не трогаем. Все подходящие подразделения уничтожаем, тебе даем зеленый коридор», — сказал он.



По словам корреспондента, расчет на то, что связист пехотного подразделения, контролируя эфир на вверенном ему участке, услышит в наушники призыв о помощи, доложит о нем своему командиру. После чего организуют гуманитарный коридор.

До этого, 16 августа, пленные бойцы рассказали о проблемах в украинской армии. По словам украинского солдата Николая Сухима, мобилизованным вручают повестки на улице и отправляют на фронт без должной подготовки, бросая военных умирать на поле боя.

Другой пленный боец ВСУ Виталий 12 августа рассказал, что командование обманывает солдат, бросая их под пули на передовую. По его словам, ни он, ни его сослуживцы не прошли никакой подготовки для боя. Он подчеркнул, что жизнями мобилизованных распоряжаются как пешками в шахматной игре.



Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.



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