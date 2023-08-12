Пленный украинский боевик рассказал о вранье командиров ВСУ

Пленный боевик Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виталий рассказал в беседе с «Известиями», как командиры обманывают своих подчиненных, специально бросая их под пули.

По словам Виталия, в один из дней командир дал на первый взгляд простую задачу — выехать и занять пустой окоп в районе перекрестка дорог, там сутки вести наблюдение, дождаться сменщиков и покинуть точку.

«Ну задача стояла, со слов командира подразделения, выехать и занять пустой окоп в районе перекрестка дорог. <...> То есть сказали: окоп пустой, там никого нет. Смотрите за перемещениями какими-то, будут не будут, и всё. Ну задача стояла такого плана. А в итоге оказалось, что мы сами заехали в кольцо», — рассказал пленный.

Попав в «кольцо», ВСУ оказались под огнем, и стало очевидно, что территория, на которую их отправило командование, абсолютно точно не пустовала. «Это просто чудо, что мы живы остались», — отметил Виталий.

Мужчина подчеркнул, что для боев на передовой ни он, ни его сослуживцы никакой подготовки не проходили. Жизнями украинских солдат распоряжаются как пешками в шахматной игре, считает мужчина.

«Боевухи у нас не было. Вывели нас один раз в поле, мы походили с теми автоматами туда-обратно и на этом закончилось. Мы просто пешки в их руках. Они просто нашими жизнями так распоряжаются. Бросили, как кусок мяса, 10 человек непонятно куда, непонятно зачем, едьте и всё», — подытожил пленный.

О подобных случаях ранее рассказывали и другие военнопленные. В частности, многие жалуются на плохую подготовку в рядках ВСУ и отправку командирами на поле боя без должного снаряжения. Так, ранее в этот день пленный украинский морской пехотинец Владимир Реул также рассказал, что во время отступления ВСУ его бросили собственные сослуживцы, а затем сдала российским войскам завербовавшая его служба безопасности (СБУ).

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.