Пленный украинский морской пехотинец Владимир Реул рассказал, что во время отступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) его бросили собственные сослуживцы, а затем сдала российским войскам завербовавшая его служба безопасности (СБУ). Его рассказ в субботу, 12 августа, привело «РИА Новости».

По словам Реула, в 2022 году неподалеку от Копани в Херсонской области его подразделение было вынуждено отступать от приближающейся российской армии. Из-за халатности собственных командиров морпех остался на подконтрольной РФ территории.

Он принял решение спрятать оружие, чтобы ничем не выдать своей принадлежности к ВСУ. После этого он поселился в области под видом мирного местного жителя.

Спустя полгода морпеха вычислила СБУ. Сотрудник спецслужбы предложил Реулу поработать разведчиком на территории России, после чего обещал помочь ему вернуться в свою страну.

«Выходил Бабак Игорь — с Новой Каховки СБУшник — давал задание давать координаты дислокации войск Российской Федерации. Взамен обещал переправить меня через реку на подконтрольную территорию Украины», — рассказал морпех о деталях договора с украинскими спецслужбами.

После того, как морпех выполнил свою часть договора, Бабак пообещал обеспечить ему безопасную переправку на территорию Украины.

«Дал номер телефона человека, который должен был меня переправить на подконтрольную территорию Украины. Когда приду в определенное место — должен был сказать позывной «Галичина», — рассказал Реул о плане побега с подконтрольных РФ земель.

Однако СБУ предало его, сдав российской стороне. По прибытии на оговоренное место Реул назвал пароль, после чего сразу же был арестован военнослужащими РФ.

Пленник сказал, что его обманули, использовав в своих целях «как пушечное мясо».

11 августа военнопленный ВСУ Иван рассказал «Известиям» о принудительной мобилизации в стране и отсутствии должной подготовки к боевым действиям. По его словам, повестку ему вручили, остановив машину на посту ДПС.

Ранее, 8 августа, пленный разведчик ВСУ, командир отделения Василий Палий рассказал, что контрнаступление ВСУ фактически провалилось, а понесенные украинскими войсками потери оказались большими. По его словам, задачи контрнаступления военным не объяснили, а украинская разведка «существует только на бумаге».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.