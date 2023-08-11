Военнопленный Вооруженных сил Украины (ВСУ) Иван рассказал «Известиям» о принудительной мобилизации в стране и отсутствии должной подготовки к боевым действиям.

По его словам, повестку ему вручили, остановив машину на посту ДПС.

«Остановили меня там, и впереди стояла машинка. Обычная, гражданская, вышли двое военнослужащих, представились так и так. Говорят: «Вы знаете, какая сейчас ситуация в стране, вот вам повесточка в районный военкомат». В связи с неявкой — три с половиной года [заключения] обещали. Вообще там что-то они мне объясняли, что и до 10 лет могут», — рассказал Иван.

Военнопленный отметил, что в военкомате даже не обратили внимания на его проблемы со здоровьем, очень быстро признав годным.

«Я говорю, что у меня здесь спицы стоят, здесь металл стоит, я когда-то с крыши упал, так и не подоставал его. Мне говорят: «А что с этим делать, и без руки берут», — добавил Иван.

Подготовка к боевым действиям на полигоне, по его словам, также почти отсутствовала — военных ВСУ возили на полигон всего раз, где они смогли отстрелять по семь патронов.

10 августа пленный радикал из нацбатальона «Азов» (террористическая организация, запрещенная на территории РФ) Илья рассказал «Известиям» о наплевательском отношении командиров к боевикам, когда ВС РФ в мае 2022 года забирали в плен украинских националистов при взятии «Азовстали». Он добавил, что сражаться дальше не было смысла, поскольку у них закончился провиант и боекомплекты.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.