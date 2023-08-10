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Пленный украинский боевик рассказал о наплевательском отношении командиров

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Фото: РЕН ТВ
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Пленный радикал из нацбатальона «Азов» (террористическая организация, запрещенная на территории РФ) Илья рассказал 10 августа «Известиям» о наплевательском отношении командиров к боевиками, когда ВС РФ в мае 2022 года забирали в плен украинских националистов при взятии «Азовстали».

По словам Ильи, о взятии в плен он вместе с сослуживцами узнал от командира батальона.

«Когда мы узнали, что будет сдача в плен, мы поняли, что, видимо, выхода нет. Информацию эту нам дал командир батальона», ― заявил пленный.

Боевик «Азова» добавил, что сражаться дальше не было смысла, поскольку у них закончился провиант и боекомплекты. Немаловажную роль в решении сдаться сыграла моральная и физическая истощенность.

«Нечем было обороняться», ― сказал Илья.

Кроме того, пленный сообщил о гигантских потерях формирования. Так, за ночь в бункере могли погибнуть 70 человек в результате прилета ракеты. К утру радикалы «Азова» осознали, что в живых не осталось целого подразделения.

Илья отчетливо понимает, что командирам наплевать и на него, и на других солдат. Однако украинское командование обещает забрать боевиков из плена, военнопленные нацбатальона продолжают находиться в России без малого полтора года.

«Пошел уже второй год, как мы в плену. До сих пор нет никакой информации», ― прокомментировал Илья.

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6 августа «РИА Новости» со ссылкой на документы датского посольства в Киеве сообщило, что военные инструкторы НАТО из Дании и Великобритании ездили на базу «Азова» для подготовки боевиков. На Украине также находились инструкторы британской программы OP ORBITAL, которые должны были подготовить украинских военных из числа мобилизационного резерва.

Мариуполь в Донецкой Народной Республике был освобожден российскими силами от украинских боевиков в апреле 2022 года. Часть группировки ВСУ была заблокирована в промзоне металлургического завода «Азовсталь». Боевики сдались 20 мая. В тот день Минобороны России заявило о полном освобождении территории «Азовстали».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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