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Украинский пленный рассказал о провале контрнаступления ВСУ

Взятый в плен разведчик заявил о провале контрнаступления ВСУ
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Фото: РИА Новости
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Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) фактически провалилось, а понесенные украинскими войсками потери оказались большими. Об этом во вторник, 8 августа, рассказал «РИА Новости» пленный разведчик ВСУ, командир отделения Василий Палий.

По его словам, задачи контрнаступления военным не объяснили, а украинская разведка «существует только на бумаге».

«Если за месяц наступление составило четыре или пять километров, то это не контрнаступ, а я не знаю что. И положить столько народу. Говорили, что прем тупо в лоб. Батальоны посылают как на убой», — заявил военнопленный.

Также Палий добавил, что настроение и моральный дух в рядах ВСУ оставляют желать лучшего. Причем некоторые бригады используют как приманку, что и приводит к большим потерям.

«Например, первая рота 31-го механизированного батальона 31-й механизированной бригады — из 120 человек в строю оставался 21 человек вместе с командиром», — резюмировал он.

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Перед этим, 4 августа, обозреватель Доминик Сансоне написал в статье для журнала The National Interest, что серьезная подготовка российских войск мешает ВСУ достигнуть поставленных в ходе контрнаступления целей. По словам Сансоне, украинская армия не сможет добиться успеха даже с помощью западного оружия.

31 июля в Белом доме признали медленные темпы контрнаступления ВСУ. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что украинцам не удается продвигаться столь далеко и быстро, как хотелось бы.

Американский политолог Джон Миршаймер 30 июля указал на безнадежно бедственное положение ВСУ на поле боя. До этого, 20 июля, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк признал сложности с контрнаступлением ВСУ. Киев ожидает, что украинское контрнаступление будет «долгим и сложным», сказал он.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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