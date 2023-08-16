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Пленные бойцы ВСУ рассказали о проблемах в украинской армии

Украинский солдат Сухима рассказал, что руководство бросило умирать бойцов на позициях
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Попавшие в плен солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказали 16 августа о плохой военной подготовке у мобилизованных и проблемах в украинской армии.

По словам солдата Николая Сухима, ему вручили повестку прямо на улице, по пути домой с работы.

«Шел по дороге, подъехали представители военкомата, вручили повестку, забрали в машину, повезли в военкомат и отправили на передовую», — поделился он.

Он отметил, что подготовка у военных была плохая, так как солдат привозили на полигон дважды, где каждому выделяли всего по пять патронов на стрельбу. Пленный также указал на то, что командование бросило военных умирать на позициях.

«К мобилизованным относятся очень плохо: оставили на позиции, оставили умирать, как мясо. Не дождались мы подкрепления никакого. <…> Одни трупы, одни раненые», — сказал Сухима.

Другой военнопленный, Владислав Шкурат, также рассказал, что у солдат не было должной подготовки. Кроме того, он посетовал, что обмундирование солдаты вынуждены покупать сами. Так, ему пришлось купить себе каску, броню и форму.

«Военной подготовки не было, на полигон не возили, не стрелял, просто дали автомат и сказали поступать на военную службу. Форму выдают, но ходить некомфортно», — пояснил солдат.

Боец указал на то, что по телевизору и в интернете на Украине говорят, что на освобожденных Россией территориях людям якобы живется плохо и у них нет продуктов. Однако он отметил, что это не так, поскольку жители продолжают работать и жить в данных регионах.

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О бегстве украинских боевиков под натиском сил российской армии рассказал 12 августа украинский пленный Сергей Щербина. Так, шестеро российских солдат обратили в бегство отряд из 30 боевиков ВСУ и взяли несколько из них в плен.

В тот же день пленный боец ВСУ Виталий рассказал, что командование обманывает солдат, бросая их под пули на передовую. По его словам, ни он, ни его сослуживцы не прошли никакой подготовки для боев. Он отметил, что жизнями мобилизованных распоряжаются как пешками в шахматной игре.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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