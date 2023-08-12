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Пленный ВСУ рассказал о бегстве украинских боевиков под натиском ВС РФ

Украинский пленный: шестеро россиян обратили в бегство отряд из 30 солдат ВСУ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Шестеро российских военнослужащих обратили в бегство отряд из 30 украинских военных и нескольких из них взяли в плен в районе Старомайорска в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 12 августа рассказал украинский пленный Сергей Щербина.

По словам мужчины, несмотря на слабую подготовку и низкий боевой дух, его бросили в самую горячую точку — район сел Старомайорское и Урожайное на западе ДНР. После того как украинцы заняли окопы, по ним начал стрелять российский танк.

«Я испугался, лег в окопе. Потом появились русские солдаты. Сказали сдаваться, я сразу поднял руки. Потом рассказали, как 30 человек наших выбежали из посадки. Это они с коптера видели. То есть они вшестером нас разогнали», — сказал он «РИА Новости».

Он добавил, что украинские военные много пьют, в том числе и от страха. Они не хотят воевать, мобилизация проходит насильно.

Щербина отметил, что под мобилизацию попал случайно, вышел с работы, его остановили полицейские, после чего подошли сотрудники военкомата и отправили в армию.

В плену мужчину поразило хорошее отношение российских солдат.

«Они последним делились. Последней едой со мной делились», — подчеркнул он.

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Ранее в субботу пленный боевик Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виталий рассказал «Известиям», что командиры обманывают своих подчиненных, специально бросая их под пули. Мужчина подчеркнул, что для боев на передовой ни он, ни его сослуживцы подготовки не проходили. Жизнями украинских солдат распоряжаются как пешками в шахматной игре, заключил он.

В этот же день пленный украинский морской пехотинец Владимир Реул рассказал, что во время отступления ВСУ его бросили собственные сослуживцы, а затем сдала российским войскам завербовавшая его служба безопасности Украины.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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