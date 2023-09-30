Реклама
Прямой эфир
Мир
В США представили проект бюджета без помощи Украине
Общество
Стали известны подробности задержания мэра Печоры Валерия Серова
Мир
Эксперт назвал стремление ФРГ поставить Taurus Украине «ходом ва-банк»
Мир
В США сообщили об эвакуации раненных на Украине американских наемников
Общество
СК возбудил в отношении Серова дело о получении взятки в особо крупном размере
Политика
Путин поздравил главу Абхазии с Днем победы и независимости
Общество
Синоптики пообещали москвичам до +23 градусов 30 сентября
Мир
При обрушении шахты в Зимбабве погибли минимум шесть человек
Общество
Сотрудники МЧС эвакуировали всех людей с аттракциона в парке Ставрополя
Мир
На Украине сообщили о мощном взрыве под Ивано-Франковском
Мир
Более 100 тыс. человек переехали в Армению из Нагорного Карабаха
Мир
Боррель прибыл в Одессу с необъявленным визитом
Мир
Полиция арестовала возможного убийцу рэпера Тупака Шакура спустя 27 лет
Общество
СК РФ возбудил уголовное дело по факту ДТП в центре Москвы
Сюжет:

Пленный боевик ВСУ заявил о десятках дезертиров из-за ситуации на фронте

Пленный боевик ВСУ: около 50 украинских солдат могли решиться на дезертирство
0
Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В украинской армии насчитываются десятки дезертиров из-за сложившейся ситуации на фронте. Об этом 30 сентября рассказал военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ), которого взяли в плен на запорожском направлении.

«Моральное состояние ниже среднего. Подозрения есть (что подразделение погибнет в бою. — Ред.), но они (командование. — Ред.) уверяют нас, разговаривают, и как-то у них получается. Люди остаются. Доверяют им, а происходит всё совсем наоборот», — рассказал пленный солдат «РИА Новости».

На дезертирство, по его словам, решаются солдаты, которые были в бою и видели происходящее на фронте. Боец отмечает, что солдат, решившихся самовольно покинуть позиции, возможно, было около 50.

«Много людей ушло. Разворачиваются и просто уходят. Наверное, от осознания, что начальство врет. Все их разговоры — это неправда. Люди думают и понимают, что это просто мясорубка. Просто на смерть едешь и всё», — подытожил солдат.

Залечь на дно в Вомбжезьно: Украина бросилась на поиски уклонистов
Вернуть своих граждан Киеву будет сложнее, чем кажется

Ранее, 9 сентября, украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в МВД сообщило, что на Украине стали усиленно проверять людей и транспорт с целью найти дезертиров. Сообщалось, что фильтрационные мероприятия планировалось проводить и по месту жительства украинцев.

До этого, 4 сентября, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что двое бойцов ВСУ сдались в плен после того, как их чуть не убили сослуживцы. Пленные рассказали, что им не поставляли ни еду, ни боеприпасы, и через некоторое время участники группы решили самостоятельно покинуть острова, не дожидаясь приказа. Бойцов выследил дрон и вызвал на них огонь артиллерии.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023