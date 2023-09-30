Пленный боевик ВСУ заявил о десятках дезертиров из-за ситуации на фронте

В украинской армии насчитываются десятки дезертиров из-за сложившейся ситуации на фронте. Об этом 30 сентября рассказал военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ), которого взяли в плен на запорожском направлении.

«Моральное состояние ниже среднего. Подозрения есть (что подразделение погибнет в бою. — Ред.), но они (командование. — Ред.) уверяют нас, разговаривают, и как-то у них получается. Люди остаются. Доверяют им, а происходит всё совсем наоборот», — рассказал пленный солдат «РИА Новости».

На дезертирство, по его словам, решаются солдаты, которые были в бою и видели происходящее на фронте. Боец отмечает, что солдат, решившихся самовольно покинуть позиции, возможно, было около 50.

«Много людей ушло. Разворачиваются и просто уходят. Наверное, от осознания, что начальство врет. Все их разговоры — это неправда. Люди думают и понимают, что это просто мясорубка. Просто на смерть едешь и всё», — подытожил солдат.

Ранее, 9 сентября, украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в МВД сообщило, что на Украине стали усиленно проверять людей и транспорт с целью найти дезертиров. Сообщалось, что фильтрационные мероприятия планировалось проводить и по месту жительства украинцев.

До этого, 4 сентября, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что двое бойцов ВСУ сдались в плен после того, как их чуть не убили сослуживцы. Пленные рассказали, что им не поставляли ни еду, ни боеприпасы, и через некоторое время участники группы решили самостоятельно покинуть острова, не дожидаясь приказа. Бойцов выследил дрон и вызвал на них огонь артиллерии.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.