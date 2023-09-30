Стали известны подробности задержания мэра Печоры Валерия Серова

Стали известны подробности о задержанном по подозрению в коррупции мэре Печоры Валерии Серове. Корреспондент «Известий» Валентин Трушнин рассказал о его прошлом и о провокационных поступках.

В частности, правоохранительные органы заинтересовались чиновником после одного из репортажей «Известий» о коммунальной катастрофе в городе — в подъездах домов были глыбы льда, а также протекали трубы. Тогда мэр возложил ответственность за такое состояние жилья на самих жителей.

Впервые с обысками к Серову полиция пришла весной 2023 года, были изъяты многие документы и контракты с подрядчиками. Сразу после этого мэр решил уйти добровольцем на специальную военную операцию, однако в этом он не торопился.

«Все ожидали, что вся эта история должна закончиться как раз возбуждением уголовного дела в отношении самого главы администрации, то есть Серова. Собственно говоря, его попытка уйти на СВО расценивалась как попытка уйти от следствия», — прокомментировал планы Серова депутат городского совета от КПРФ Олег Михайлов.

Корреспонденту также удалось выяснить, что взятка, которую принял мэр Печоры, была от предпринимателя по вопросу благоустройства города. Чиновник планировал побег от расследования в зону СВО 30 сентября, однако следствие успело его задержать.

О задержании Серова стало известно ранее в этот день. Изначально было известно, что он задержан по подозрению в экономическом преступлении. Оперативники пришли к нему утром, а затем этапировали в Сыктывкар.

В следственном управлении СК России по Республике Коми сообщили, что Серова подозревают в получении взятки в особо крупном размере за совершение незаконных действий группой лиц по предварительному сговору (ч. 6. ст. 290 УК РФ).

Ранее, 15 января, корреспондент «Известий» отправился в администрацию города Печора к Серову, чтобы предложить ему проинспектировать несколько домов, в которых из-за морозов полопались гнилые трубы. После некоторых препирательств глава города нашел возможность ответить на запрос корреспондента и несколько раз повторил, что ему не за что испытывать стыд перед жильцами дома 47 по улице Западной.

Кроме того, Серов перешел на оскорбления корреспондента «Известий».