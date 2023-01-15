Глава администрации Печоры обвинил жителей дома в полопавшихся от мороза трубах

Мусоропровод не открывается, потому что замерз, в окнах ничего не видно, потому что на них изморозь, а стены и потолок покрыты инеем. Таким стал подъезд одного из домов в городе Печора Республики Коми, когда в регион пришли морозы и гнилые трубы полопались, выяснил корреспондент «Известий» Иван Литомин.

Старые коммуникации дома не выдержали морозов в –40 градусов, превратив подъезд в ледяную пещеру. Лестничная площадка покрылась инеем, а мусоропровод намертво примерз. Жительница одной из квартир Мария заверила, что жаловаться бессмысленно, чиновники во всем обвиняют жильцов.

Корреспондент «Известий» отправился в администрацию города к Валерию Серову, который им руководит, чтобы предложить ему проинспектировать несколько домов, где замерзают люди.

«Люди, которые живут в этом городе, они придерживаются общепринятых правил делового этикета. И врываться в кабинет и показывать мне телефон — это невежливо», — ответил Серов на попытку корреспондента показать покрытые снегом подъезды многоквартирных домов.

После некоторых препирательств глава города находит возможность ответить на запрос корреспондента и, в частности, несколько раз повторяет, что ему не за что испытывать стыд перед жильцами дома 47 по улице Западная.

«Давайте посмотрим документы, определимся, как это происходило, посмотрим платежеспособность жильцов, кто из них в последний раз разгерметизировал систему отопления и производил несанкционированное вмешательство в систему отопления», — заявил Серов.

Итог беседы с главой администрации Печоры смотрите на РЕН ТВ в итоговой информационно-аналитической программе с Петром Марченко сегодня, 15 января, в 23:00.

10 января произошел прорыв теплотрассы в городе Мегион Ханты-Мансийского автономного округа. Там без отопления остались жители нескольких домов в –37 градусов мороза. Корреспондент «Известий» побывал на месте событий и показал обстановку в одном из подъездов, который из-за аварии оказался заполонен паром.