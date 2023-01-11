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Жители ХМАО в -37 градусов мороза остались без отопления из-за прорыва теплотрассы
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Жители ХМАО в -37 градусов мороза остались без отопления из-за прорыва теплотрассы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В городе Мегион Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) во вторник, 10 января, произошел прорыв теплотрассы, без отопления остались жители нескольких домов в -37 градусов мороза. «Известия» побывали на месте событий и показали обстановку в одном из подъездов, который из-за аварии оказался заполонен паром.

В связи с произошедшим инцидентом был введен режим повышенной готовности.

«Еще буквально 30 минут назад в этот подъезд невозможно было зайти — всё было в тумане из-за прорыва трубы отопления. Проблема решилась спустя час. Отопления в жилом доме еще нет», — рассказал корреспондент Усман Хабибулин.

Как сообщает Ugra-News со ссылкой на МУП «Тепловодоканал», на котельной «Южная» сработала автоматическая система защиты, после чего произошла остановка котлов и снижение давления в системе. На месте работали аварийные бригады. Для локализации места аварии была перекрыта подача тепла в расположенных поблизости тепловых камерах.

В настоящее время циркуляция воды в системе отопления возобновлена. Специалисты работают над восстановлением теплоснабжения, добавили в администрации города.

Ранее в этот день сообщалось, что около 10 тыс. жителей многоквартирных домов в городе Находка Приморского края остались без отопления ввиду крупной коммунальной аварии.

Без тепла остались и объекты социальной инфраструктуры. Прокуратура начала проверку по факту случившегося.

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