Более 10 тыс. человек остались без отопления в Находке

В городе Находка Приморского края без отопления остались жители 78 многоквартирных домов, порядка 10 тыс. человек. Также тепла нет и на объектах социальной инфраструктуры. Причиной стала крупная коммунальная авария.

Прокуратура начала проверку по факту случившегося, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт регионального надзорного ведомства. Специалисты дадут оценку исполнению требований законодательства при эксплуатации теплосетей и соблюдению прав граждан на бесперебойное предоставление коммунальной услуги.

Авария произошла около 10 часов утра 10 января. На этом же участке теплоснабжения не было накануне, 9 января, в период с 12 до 22 часов.

Днем в Находке температура не опускается ниже –4 градусов, в ночные часы обещают до –10 градусов.

Ранее, 9 января, сообщалось, что в Медногорске Оренбургской области из-за порыва трубы на теплотрассе без отопления остались около 2 тыс. человек.