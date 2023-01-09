Почти 2 тыс. человек остались без отопления из-за аварии в Медногорске
Почти 2 тыс. человек остались без отопления из-за порыва трубы на теплотрассе в Медногорске (Оренбургская область). Прокуратура проводит проверку по факту аварии.
Порыв произошел утром 9 января на улице Комсомольской. В зоне отключения оказались 26 домов, один детский сад и реабилитационный центр инвалидов. В дошкольном учреждении объявили санитарный день, занятия не проводятся, уточняет 56orb.ru.
В состав бригады входят 22 человека и семь единиц техники. Для усиления на место происшествия направлена группа энергетиков из Оренбурга. Кроме того, в Медногорск доставили свыше 30 тепловых пушек для поддержания температурного режима в жилых домах, пишет «Урал56.Ру».
Прокуратура организовала проверку, в рамках которой ведомство даст оценку действиям исполнителя коммунальных услуг. Для граждан подготовлены три пункта временного размещения, представители администрации проводят поквартирный обход.