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СК возбудил в отношении Серова дело о получении взятки в особо крупном размере

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Следователями возбуждено уголовное дело в отношении главы муниципального района Печора — руководителя администрации Валерия Серова. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Республике Коми.

Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере за совершение незаконных действий, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 6. ст. 290 УК РФ).

Следствие считает, что Серов со своим бывшим первым заместителем Андреем Канищевым получили от индивидуального предпринимателя незаконное денежное вознаграждение в особо крупном размере. За деньги они должны были обеспечить бизнесмену возможность выполнять работы по муниципальным контрактам на ремонт, благоустройство, обустройство объектов и мест общего пользования в городе. В квартире Серова нашли примерно 360 тыс. рублей, сообщает Telegram-канал Mash.

Серова задержали. Следователь ходатайствовал в суде об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Заместитель Серова Андрей Канищев уже находится под стражей по уголовному делу об умышленном причинении тяжкого вреда, повлекшем смерть.

По уголовному делу идут следственные действия. Следователи и сотрудники регионального МВД собирают доказательства.

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Ранее в этот день Серова задержали. Детали дела не сообщались, но отмечалось, что он был задержан по подозрению в экономическом преступлении.

В этот же день депутат Государственной думы от Республики Коми от фракции КПРФ Олег Михайлов сообщил, что главу города подозревают в получении взятки. По его словам, Серова этапируют в Сыктывкар, где планируют взять у него показания.

В отношении Серова в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

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