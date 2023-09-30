Депутат Госдумы рассказал о предпосылках задержания главы Печоры

Депутат Государственной думы Республики Коми от фракции КПРФ Олег Михайлов в субботу, 30 сентября, рассказал «Известиям» о предпосылках, способствующих задержанию мэра Печоры Валерия Серова.

По его данным, главу города подозревают в получении взятки.

«Да, мне эта информация точно так же поступила, что произошло задержание. В этот момент как раз его этапируют в город Сыктывкар для дачи показаний. Предъявляют ч. 6 ст. 290, это «Получение взятки в особо крупном размере», — уточнил он.

Известно, что 1 октября Серов планировал отправиться в зону СВО, не исключено, что таким образом он пытался скрыться от следствия.

Кроме того, Михайлов подчеркнул, что обстоятельств для возбуждения уголовного дела было много. В данном случае, как отмечает депутат, речь идет о криминальном окружении руководителя муниципалитета, ведь летом 2022 года его заместитель Андрей Канищев до смерти избил человека.

Помимо этого, весной этого года в администрации прошли обыски, которые были связаны с областью закупок и контрактов.

«Все эти вещи как раз свидетельствовали о том, что интерес силовых органов к Печорской администрации довольно высокий. Все и ожидали, что вся эта история должна закончиться возбуждением уголовного дела в отношении самого главы администрации — Серова», — акцентировал Михайлов.

О задержании Серова стало известно ранее в этот день. Подробности не уточнялись, но было известно, что он задержан по подозрению в экономическом преступлении. Оперативники пришли к нему утром, дополняет Telegram-канал Mash.

Ранее, 15 января, корреспондент «Известий» отправился в администрацию города Печора к Серову, чтобы предложить ему проинспектировать несколько домов, в которых из-за морозов полопались гнилые трубы. После некоторых препирательств глава города нашел возможность ответить на запрос корреспондента и несколько раз повторил, что ему не за что испытывать стыд перед жильцами дома 47 по улице Западная.

Кроме того, Серов перешел на оскорбления корреспондента «Известий».