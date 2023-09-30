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В Британии захотели пересмотреть потолок цен на российскую нефть

Минфин Британии: Лондон обсуждает с G7 пересмотр потолка цен на нефть из России
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Великобритания вместе со всеми своими партнерами по G7 («большая семерка») обсуждает эффективность потолка цен на российскую нефть в условиях изменения мировых цен на топливо. Об этом 28 сентября сообщила заместитель министра финансов королевства Джоанна Пенн агентству Reuters.

Она рассказала, что решение об ограничении стоимости нефти России казалось успешным в плане сохранения поставок на международный рынок. Данное действие также позволило уменьшить российские доходы и одновременно увеличить затраты страны на экспорт нефти, отметила министр.

«Мы должны следить за их эффективностью. Мы должны думать о том, как будут развиваться ответные меры и, следовательно, как можно изменить предельные цены», — добавила Пенн.

Она подчеркнула, что Великобритания до сих пор соблюдает ценовой потолок в размере $60, однако в настоящее время ведутся обсуждения дальнейшей ценовой политики с партнерами по G7, в том числе с США.

Кроме того, отмечается, что после ввода ограничений в декабре Россия смогла наладить поставки экспортной нефти с помощью отечественных грузоотправителей.

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Между тем 29 сентября координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джон Кирби назвал потолок цен на нефть РФ полезным и жизнеспособным инструментом. Таким образом он отреагировал на вопрос о том, что российская нефть продается в мире по цене выше $60 за баррель, установленной в качестве предельной.

Потолок цен был введен 5 декабря 2022 года странами G7. Тогда президент России Владимир Путин отреагировал на это решение запретом на поставки в государства, в договорах с которыми будет фигурировать лимит стоимости на нефть.

Кроме того, с 5 февраля 2023 года действуют ограничения на морские поставки не только природного ресурса, но и российских нефтепродуктов. Так, были согласованы два лимита на разные категории — $100 (дизель и керосин) и $45 (топочный мазут, нафта) за баррель. Эмбарго не распространяется на перекачку нефти по трубопроводам.

В апреле Путин исключил из запрета на поставки сырья по верхнему пределу контракты с дружественными странами.

26 июня российский лидер продлил ответные меры со стороны РФ на введение потолка цен на нефть и нефтепродукты до конца 2023 года.

30 августа сообщалось, что администрация американского президента Джо Байдена сопротивляется призывам властей Украины снизить потолок цен на нефть из России.

Запад усилил санкционное давление на Россию на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было принято Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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