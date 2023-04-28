Путин разрешил поставки нефти дружественным странам по цене ниже потолка

Запрет на соблюдение потолка цен не затрагивает поставки в дружественные страны по заключенным ранее договорам, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Текст указа опубликован на официальном портале правовой информации 28 апреля.

«Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования», — сказано в документе.

Ограничения не распространяются на поставки российской нефти, «осуществляемые в соответствии с контрактами, заключенными во исполнение действующих на день вступления в силу настоящего указа международных договоров» со странами, которые не вошли в список недружественных.

Потолок цен был введен 5 декабря 2022 года странами G7, тогда же Путин отреагировал на это решение запретом на поставки в государства, в договорах с которыми будет фигурировать лимит цен. С 5 февраля 2023 года действуют такие же ограничения на морские поставки нефтепродуктов из РФ, действует потолок цены на уровне $100 за баррель для бензина и дизельного топлива, $45 за баррель на нефтепродукты с низкой добавленной стоимостью.

В середине марта текущего года ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве Станислав Митрахович сказал, что чересчур сильное снижение потолка цен на нефть РФ, который установили страны Запада, может привести к более быстрому уходу России от западных перевозчиков.

7 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не признает никакого потолка цен на нефть, Москва работает так, чтобы система не наносила ущерб ее интересам.