Белый дом назвал потолок цен на нефть РФ полезным инструментом

США считают ценовой потолок на российскую нефть полезным и жизнеспособным инструментом. Об этом 29 сентября заявил координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Джон Кирби.

«Мы всё равно считаем, что ценовой потолок — это полезный и жизнеспособный инструмент. Нет ощущения, что от ценового потолка как инструмента откажутся. Нет никаких изменений, о которых я мог бы объявить сегодня», — сказал он на брифинге.

Кирби таким образом отреагировал на вопрос о том, что российская нефть продается в мире по цене выше $60 за баррель, установленную в качестве предельной.

Потолок цен был введен 5 декабря 2022 года странами G7. Тогда президент России Владимир Путин отреагировал на это решение запретом на поставки в государства, в договорах с которыми будет фигурировать лимит стоимости на нефть.

Кроме того, с 5 февраля 2023 года действуют ограничения на морские поставки не только природного ресурса, но и российских нефтепродуктов. Так, были согласованы два лимита на разные категории: $100 (дизель и керосин) и $45 (топочный мазут, нафта) за баррель. Эмбарго не распространяется на перекачку нефти по трубопроводам.

В апреле Путин исключил из запрета на поставки сырья по верхнему пределу контракты с дружественными странами.

26 июня российский лидер продлил ответные меры со стороны РФ на введение потолка цен на нефть и нефтепродукты до конца 2023 года.

30 августа сообщалось, что администрация американского президента Джо Байдена сопротивляется призывам властей Украины снизить потолок цен на нефть из России.

Запад усилил санкционное давление на Россию на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было принято Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.